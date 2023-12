Współpracownicy Aleksieja Nawalnego, wtrąconego do łagru lidera antyputinowskiej opozycji, rozwieszają w Rosji billboardy uderzające w głowę państwa. Zawierają one kod QR przekierowujący do antyputinowskiej strony internetowej – wynika z informacji niezależnego rosyjskiego serwisu Meduza.