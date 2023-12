Rosja reaguje na incydent rakietowy nad Polską. "Bezpodstawne twierdzenie"

Jest reakcja strony rosyjskiej na piątkowy incydent rakietowy związany z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej. "Polska nie przedstawiła żadnego dowodu na naruszenie granicy, które według Warszawy zostało spowodowane przez rosyjski pocisk rakietowy" - powiedział rosyjski charge d'affaires w Warszawie Andriej Ordasz, cytowany przez agencję RIA Novosti.

"Wręczono mi notę, która zawierała bezpodstawne twierdzenie, że rzekomo rano 29 grudnia obiekt powietrzny naruszył polską przestrzeń powietrzną, którą polscy specjaliści zidentyfikowali jako rosyjski pocisk kierowany" - dodał. "Moja prośba o udokumentowanie tego, co było w notatce, została odrzucona" - podkreślił.

Incydent rakietowy nad Polską. Jest odpowiedź Rosji

W piątek 29 grudnia przed godziną 11 Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w rano w przestrzeń powietrzną RP od strony granicy z Ukrainą wleciał niezidentyfikowany obiekt powietrzny, który od momentu przekroczenia granicy do miejsca zaniku sygnału obserwowany był przez środki radiolokacyjne. Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił dostępne siły i środki. - Wszystko wskazuje na to, że rosyjska rakieta wtargnęła w polską przestrzeń powietrzną, którą następnie opuściła. Mamy na to potwierdzenie radarowe narodowe i sojusznicze – powiedział po naradzie w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego szef Sztabu Generalnego WP gen. Wiesław Kukuła.

Również w piątek chargé d'affaires Rosji został wezwany do MSZ w związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej. - Powiedziałem jasno panu chargé d’affaires, że ponowienie tego typu prób spotka się z ostrzejszą reakcją Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ jest to testowanie naszej efektywności i naszego podejścia do obrony. Zapewniam, że jesteśmy w stanie zareagować szybko i skutecznie, jeśli to się powtórzy. Przekazałem panu chargé d'affaires, aby przestali testować granice naszego państwa - przekazał po spotkaniu wiceszef MSZ Władysław Teofil Bartoszewski.

Pytany o formę reakcji Polski na powtórzenie takiego incydentu powiedział, że jeśli rakieta "poleciałaby kawałek dalej w głąb terytorium Polski, to zostałaby zestrzelona". - Mamy świetnie przygotowaną armią, świetnych dowódców i świetnego ministra obrony narodowej i zrobimy wszystko, aby w roku 2024 bezpieczeństwo Polski zwiększyło się znacząco – mówił wiceszef dyplomacji.

