Rosja reaguje na wyniki wyborów w Polsce. Jest komentarz rzecznika Putina

Wybory parlamentarne 2023 zakończone. Według oficjalnych wyników pierwsze miejsce zajęło Prawo i Sprawiedliwość, ale nie ma większości, aby kontynuować rządy samodzielnie lub w koalicji. Z kolei opozycja demokratyczna (KO, Lewica, Trzecia Droga) ma szansę przejąć władzę.

We wtorek do wyników głosowania odniósł się Kreml. Rzecznik przywódcy Rosji Dmirij Pieskow ocenił, że "szczerze mówiąc, w tej chwili jest mało prawdopodobne, aby wybory zmieniły stosunki z Polską".

Wybory 2023. Kreml komentuje oficjalne rezultaty

- Nie ma żadnej części polskiego establishmentu, która otwarcie lub nawet w sposób ukryty wskazywałaby na potrzebę przywrócenia (dobrych - red.) stosunków z Rosją – dodał Pieskow. Rzecznik Putina nie ukrywał, że Rosja nie ma co liczyć na jakiekolwiek poparcie w Polsce.

- Faktem pozostaje, że Polacy nas nie lubią. Nie są z nami przyjaźni i we wszystkich sprawach, które nas dotyczą, zajmują bardzo, bardzo wrogie stanowisko. Nie podoba nam się to - komentował. W ocenie Pieskowa "to absurd, że dwa sąsiednie państwa są wobec siebie tak wrogie".

Od momentu rosyjskiej pełnoskalowej inwazji na Ukrainę relacje Warszawa-Moskwa znajdują się praktycznie na zerowym poziomie. Od sierpnia tego roku nie działa konsulat RP w Smoleńsku po tym, jak Rosja cofnęła zgodę na funkcjonowanie placówki.