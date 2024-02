Rosja użyje tej broni? "Błędnie przypisaliśmy Putinowi racjonalność"

14 lutego w mediach pojawiły się doniesienia, iż amerykański wywiad posiada informacje o rozmieszczeniu przez Rosję nuklearnego systemu antysatelitarnego w przestrzeni kosmicznej, co może stanowić zagrożenie międzynarodowe. Władze USA powiadomiły o tym sojuszników.

Mike Turner, przewodniczący komisji ds. wywiadu Izby Reprezentantów, oświadczył, że gremium udostępniło wszystkim członkom Kongresu informację o "poważnym zagrożeniu dla bezpieczeństwa narodowego". Powołując się na przedstawicieli władz, "New York Times" podał, że nowe informacje wywiadowcze mają związek z próbami wykorzystania kosmicznej antysatelitarnej broni nuklearnej przez reżim Władimira Putina.

Broń jądrowa w kosmosie - ekspert tłumaczy

Pytany, jaki byłby sens eksplozji jądrowej w kosmosie, dr Paweł Bernat z Lotniczej Akademii Wojskowej przypomniał w programie Wirtualnej Polski, iż pierwsze próby wybuchów jądrowych w górnych partiach atmosfery czy na orbicie były przeprowadzane już pod koniec lat 50. i na początku lat 60. XX wieku przez dwa mocarstwa - USA i ZSRR.

- Z tych prób możemy się dowiedzieć, jaki wpływ ma taki wybuch na atmosferę. Amerykanie zdetonowali ładunek w latach 60. na wysokości 400 km, na takiej, na której krąży dziś Międzynarodowa Stacja Kosmiczna. Na wysokości 200-2000 km dzieje się najwięcej, jest tam najwięcej satelitów i dwie załogowe stacje kosmiczne - tłumaczył, dodając, że "konsekwencje były ogromne".

- Niektórzy mówią, że cała Ziemia straciła magnetosferę na 30 sekund. Na pewno wiemy, że pole magnetyczne Ziemi zostało zaburzone. Ale utrata tarczy magnetycznej to nie jedyna konsekwencja tego wybuchu. Promieniowanie wzrosło na niskiej orbicie do tego stopnia, że 1/3 ówczesnych satelitów znajdujących się na orbicie została uszkodzona. Tych satelitów było wtedy 24, teraz ich mamy ok. 12 tys. - mówił ekspert w programie "Newsroom WP".

- Nawet 5 lat po tym wybuchu odnaleziono promieniowanie. Konsekwencje takiego wybuchu są straszne - dodał w rozmowie z Wirtualną Polską.

Dr Bernat przypomniał, że USA i ZSRR doszły do wniosku, iż trzeba wypracować mechanizm międzynarodowy, który zapobiegnie takim zdarzeniom. - To się udało w 1963 roku, bardzo szybko po tych testach. Stworzono traktat o zakazie prób jądrowych w wyższych partiach atmosfery i na orbicie, który był przyczynkiem do traktatu o przestrzeni kosmicznej z 1967 roku, który zakazuje umieszczania na obicie broni jądrowej - wyjaśniał specjalista.

Rosja użyje broni jądrowej w kosmosie?

Dr Paweł Bernat uczulił, że choć groźba zastosowania broni jądrowej - w odniesieniu m.in. do satelitów Starlink, z których korzysta ukraińskie wojsko - była sygnalizowana przez rosyjską propagandę, to jej realizacja wydaje się mało realna.

- Wtedy zniszczono by satelity nie tylko nieprzyjaznych Rosji państw, ale również ich własne i chińskie. [...] Wszyscy dostaliby po równo. [...] Tak więc taka eksplozja jądrowa na orbicie jest mało prawdopodobna - stwierdził w rozmowie z Wirtualną Polską.

Dodał jednakże, że przed 2022 roku wielu ekspertów popełniło błąd, przypisując racjonalność rosyjskim decydentom. Z powodu owego braku racjonalności trudno jest więc przewidywać kolejne działania Rosji, również w przestrzeni kosmicznej.

Źródło: Radio ZET/Wirtualna Polska