Rosja zerwała umowę, teraz grozi wprost. "Potencjalne jednostki wojskowe"

Władimir Putin powiedział w środę na spotkaniu z rządem Rosji, że Kreml nie sprzeciwia się umowie zbożowej oraz że Rosjanie będą gotowi do powrotu do niej "gdy tylko wszystkie główne warunki przedstawione przez stronę rosyjską, niespełnione do ostatniego terminu (17 lipca), zostaną spełnione". Informację przekazała agencja Interfax.

Zerwanie umowy zbożowej oznacza powrót do pełnej konfrontacji ukraińsko-rosyjskiej na Morzu Czarnym. Powraca blokada ukraińskich portów, z których – dzięki trwającej od lata 2022 roku umowie – udało się wyeksportować ponad 32 mln ton kukurydzy, w tym do Afryki i państw Bliskiego Wschodu.

Rosja grozi wszystkim statkom płynącym do Ukrainy

Koniec umowy zbożowej, jak ostrzegło w środę rosyjskie ministerstwo obrony, oznacza traktowanie przez Rosję wszystkich statków płynących do Ukrainy jako okrętów wrogich.

"W związku z zakończeniem działalności Inicjatywy Czarnomorskiej i zamknięciem morskiego korytarza humanitarnego od godziny 00:00 czasu moskiewskiego 20 lipca 2023 r. wszystkie statki zmierzające do ukraińskich portów w rejonie Morza Czarnego będą traktowane jako potencjalnie przewożące ładunek wojskowy" – podało w komunikacie rosyjskie ministerstwo obrony.

Kijowska agencja Ukrinform przypomina, że szereg obszarów morskich w północno-zachodniej części międzynarodowych wód Morza Czarnego zostało uznanych za czasowo niebezpieczne dla żeglugi.

RadioZET.pl/Interfax.ru/Ukrinform.ua/Ministerstwo Obrony Rosji - Telegram