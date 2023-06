Petr Pavel, od 9 marca 2023 r. czeski prezydent, udzielił niedawno wywiadu dla Radia Wolna Europa. Ocenił, że wszyscy rosyjscy obywatele mieszkający w krajach zachodnich powinni zostac objęci specjalnym nadzorem. Przywołał podobną praktykę z czasów japońskiego ataku na Pearl Harbor.

Prezydent Czech o "specjalnym nadzorze" dla Rosjan. "Mogę współczuć, ale..."

- Wszyscy Rosjanie mieszkający w krajach zachodnich powinni być monitorowani znacznie bardziej niż w przeszłości, ponieważ są obywatelami narodu, który prowadzi agresywną wojnę - powiedział wprost. Dopytywany, o jaki rodzaj nadzoru chodzi, odparł, że "bycie pod kontrolą służb bezpieczeństwa". - Mogę współczuć tym ludziom, ale jednocześnie, gdy spojrzymy wstecz, kiedy rozpoczęła się II wojna światowa, cała ludność japońska mieszkająca w Stanach Zjednoczonych również podlegała ścisłemu reżimowi monitorowania - przypomniał.

Odniósł się tym samym do przymusowych obozów internowania, w których - po ataku na Pearl Harbor - trafiło ok. 120 tysięcy osób pochodzenia japońskiego, a przebywających w tym czasie na terenie USA. Obozy były otoczone drutem kolczastym i strzeżone przez amerykańskich żołnierzy. Prezydent Biden wobec tego okresu ma wyraźnie krytyczne nastawienie. Niedawno, o czym przypomina w kontekście wypowiedzi prezydenta Czech serwis Politico.eu, określił go jednym z "najbardziej haniebnych w historii Ameryki".

Przypomnijmy, że prozachodni prezydent Czech był w przeszłości generałem NATO. Został wybrany w styczniu jako niezależny kandydat, pokonując byłego premiera Andreja Babiša 58 procentami głosów. "Stanowisko Pavla jest w dużej mierze ceremonialne, ale jako czeska głowa państwa może on nadal wywierać wpływ na kierunek rozwoju kraju, tak jak robili to poprzedni czescy przywódcy w przeszłości" - ocenia wypowiedź serwis Politico.eu.

