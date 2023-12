Incydent z rosyjską rakietą nad Polską. Biały Dom proponuje pomoc

Rosyjska rakieta wleciała w piątek nad Polskę. Wojsko oceniło, że mogło mieć to bezpośredni związek ze zmasowanym atakiem rakietowym Rosji wymierzonym w Ukrainę. Po kilkuminutowym przelocie rakieta opuściła Polskę.

Na incydent zareagowały Stany Zjednoczone. Jack Sullivan z Białego Domu "wyraził solidarność Stanów Zjednoczonych z Polską, naszym bliskim sojusznikiem NATO" w związku z doniesieniami o rakiecie, która naruszyła polską przestrzeń powietrzną - przekazał w przesłanym PAP komunikacie rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

Rosyjska rakieta nad Polską. Biały Dom reaguje

"Sullivan obiecał udzielenie pomocy technicznej w razie potrzeby i zapewnił swojego polskiego odpowiednika, ze prezydent Biden blisko śledzi tę sprawę. Dr Siewiera docenił wsparcie USA i obaj oświadczyli, że rządy pozostaną w bliskim kontakcie" - dodano w oświadczeniu.

Sam Joe Biden odniósł się do ataku Rosji na Ukrainę w czasie urlopu. Prezydent USA przebywa obecnie na Wyspach Dziewiczych. Ocenił, że "to mocne przypomnienie dla świata, że po prawie dwóch latach tej niszczycielskiej wojny, cel Putina pozostaje niezmieniony".

- Dąży do unicestwienia Ukrainy i ujarzmienia jej narodu. Musi zostać powstrzymany - oznajmił Biden. Zaznaczył, że choć Ukraina do obrony przed ostrzałem użyła darowanych przez Amerykę systemów obrony powietrznej i że pomogły one uratować życie wielu ludzi, to dalsza pomoc jest zagrożona przez bezczynność Kongresu.

Źródło: Radio ZET/PAP - Oskar Górzyński