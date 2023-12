Rząd Tuska będzie przyklepywać pomysły Niemiec? „Oczekiwania są inne”

Bruksela to pierwsza zagraniczna wizyta Donalda Tuska, który od środy znów jest premierem. Najpierw wziął udział w szczycie UE-Bałkany Zachodnie, a następnie w spotkaniu przywódców państw 27-ki w Radzie Europejskiej. Nowy polski rząd sygnalizował, że oczekuje od Brukseli szybkiego odblokowania miliardów euro na Krajowy Plan Odbudowy, które były zablokowane przez brak porozumienia unijnych polityków z poprzednim rządem Mateusza Morawieckiego.

W takim razie czego od rządu Tuska spodziewają się unijni urzędnicy? - W pierwszych komentarzach po wyborach w Polsce wśród brukselskich urzędników dominował spory entuzjazm, że Polska będzie konstruktywnym partnerem, a nie tylko groził wetem, jak było w ostatnich latach. Mimo tego radosnego entuzjazmu jednak dominuje pewien realizm, co może być osiągnięte w ostatnich latach – komentuje prof. Agnieszka Cianciara, politolożka z Instytutu Studiów Politycznych PAN.

Nowy rzad Tuska. Czego oczekuje Bruksela?

Dodaje, że unijni politycy zdają sobie sprawę z ograniczeń systemowych nowego rządu w Polsce. Prezydent Andrzej Duda i skład Trybunału Konstytucyjnego pochodzą ze środowiska PiS, a decyzją o wyborze Mateusza Morawieckiego na premiera w tzw. pierwszym kroku głowa państwa pokazała, że nie zamierza ułatwiać rządzenia nowej koalicji. Prof. Cianciara komentuje: - Oczekiwania instytucji europejskich, co do szybkiego odwrócenia zmian instytucjonalnych w Polsce, są dość realistyczne.

- Oczekiwania są takie, że Polska nie będzie wszystkiego blokować, tylko będzie konstruktywnie rozmawiać i to już będzie dużo. Nie sądzę, że te oczekiwania są takie, jak sufluje polska prawica, że teraz rząd Tuska będzie wyklepywać wszystko, co powiedzą Niemcy i Francuzi. Tak oczywiście nie będzie.

Polskę czeka „anihilacja”? Politolożka obala teorie Kaczyńskiego

Gościni podcastu „Współrzędne Świata” skomentowała również popłoch, jaki w gronie prawicowych polityków wywołała rezolucja przegłosowana przez Parlament Europejski pod koniec listopada. Wezwała ona unijne instytucje do rozpoczęcia prac nad reformą traktatów UE, w tym zniesienia zasady jednomyślności na rzecz większości kwalifikowanej oraz poszerzenia katalogu polityk własnych Unii.

- Nie czeka nas „anihilacja państwa polskiego”, jak zapowiadał prezes PiS. Bardzo też prawdopodobne, że nie czeka nas żadna zmiana traktatowa. To jest tylko propozycja Parlamentu Europejskiego. Ta rezolucja nie oznacza, że proponowane zmiany kiedykolwiek wejdą w życie w takim kształcie – komentuje politolożka.

Na czym polega cały proces? - PE wezwał Rade Europejską do zwołania konwentu zwykłą większością głosów. Ten konwent, w którym udział biorą przedstawiciele instytucji unijnych oraz państw członkowskich, ma się pochylić nad reformą UE. Nie jest on związany propozycją PE i traktuje ją jako punkt wyjścia – wyjaśnia prof. Cianciara.

Jeśli konwent wypracuje jakąś propozycję reform, to wtedy zostaje zwołana konferencja międzyrządowa i wszystkie państwa członkowskie się nad nimi pochylą, ale również nie są związani propozycjami konwentu. Mogą zaproponować własne zmiany i wprowadzić je w życie. - Jeśli dojdzie już do finalnej propozycji zmian w traktatach, to muszą być one podpisane i ratyfikowane przez wszystkie państwa członkowskie, z których część będzie potrzebować do tego referendum – wyjaśnia.

Jej zdaniem bicie na alarm przez polityków Zjednoczonej Prawicy „to cyniczna instrumentalizacja przez PiS dyskusji o przyszłości Unii Europejskiej po porażce wyborczej”. - Ma też to na celu konsolidację elektoratu eurosceptycznego przed wyborami do PE w 2024 roku – podsumowała.

Źródło: Radio ZET