Olaf Scholz i Emmanuel Macron przedyskutowali przebieg rozmów z Władimirem Putinem, które przeprowadzili 4 marca 2022 roku, czyli 9. dnia od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Przywódcy Francji i Niemiec próbowali nakłonić prezydenta Rosji, aby zakończył inwazję i wycofał wojska.

Przebieg rozmowy Scholz-Macron ujawnił “Bild”, powołując się na dziennikarza Stephana Lamby’ego, który opisał tę rozmowę w swojej nowej książce „Emergency – Governing in Times of War”. Według autora kanclerz Niemiec był szczególnie zaniepokojony, że Putin nie narzekał na sankcje. - Nie wiem, czy zrobił to podczas rozmowy z tobą. Nawet nie wspomniał o sankcjach - stwierdził Scholz. Macron odpowiedział, że jemu również się nie skarżył.

Scholz wyśmiał Putina w rozmowie z Macronem

Jak podaje “Bild”, Putin przedstawił kanclerzowi Niemiec swoje stanowisko ws. wojny w Ukrainie. - Opowiedział mi o wszystkich swoich pomysłach na znalezienie kompromisu. Mówił o demilitaryzacji, denazyfikacji […] Poprosił mnie, abym uznał Krym za część Rosji i niepodległość (samozwańczych - red.) republik w Donbasie - stwierdził Scholz i skonkludował: nic nowego, mówiąc wprost.

Scholz zabiegał również o szczyt ws. Ukrainy, w którym poza nim miał wziąć udział Macron, Wołodymyr Zełenski i Władimir Putin. - Nie odmówił, ale wspomniał o dwóch warunkach. Po pierwsze, nie może to być powodem do zawieszenia broni. Potem mówił już tylko o naszej trójce: o tobie, mnie i nim. Bez Zełenskiego - relacjonował Scholz.

Niemiecki dziennik, przytaczając fragment książki Lamby'ego, zwraca uwagę, że Putin w rozmowie z Scholzem na początku marca 2022 roku podzielił się też swoimi “teoriami spiskowymi”. - Stwierdził, że delegacja ukraińska wyjechała do Polski, ponieważ chce rozmawiać z prezydentem Stanów Zjednoczonych, aby uzyskać instrukcje - przekazał Scholz, po czym się roześmiał.

- Dzięki, moja wczorajsza rozmowa z nim wyglądała bardzo podobnie - odpowiedział Macron. Jak zaznaczył “Bild”, dla obu przywódców było już wówczas jasne, że “Putin się zradykalizował i jest nieprzewidywalny”.