Sebastian Pinera nie żyje. Polityk zginął w katastrofie śmigłowca, do której doszło na południu kraju w mieście Lago Ranco - informuje Reuters w oparciu o trzy niezależne źródła. Na pokładzie miały się znajdować cztery osoby, lecz śmierć poniósł jedynie Pinera. Pozostałych uratowano.

74-letni Sebastian Pinera sprawował urząd prezydenta Chile przez dwie kadencje, w latach 2010-2014 i 2018-2022. Reuters przypomniał, że podczas pierwszej prezydentury Pinery Chile zanotowało duży wzrost gospodarczy i spadek bezrobocia.

Druga kadencja (2018-2022) upłynęła jednak pod znakiem gwałtownych protestów przeciwko nierównościom społecznym. Efektem tego było referendum, w którym większość Chilijczyków zagłosowało za pracami nad nową konstytucją. Jego następcą został Gabriel Boric.

Piniera, zanim został prezydentem, zajmował się biznesem. Był m.in. właścicielem stacji telewizyjnej Chilevisión, akcjonariuszem linii lotniczych Lan Airlines oraz dyrektorem kilku chilijskich spółek. To on wprowadził w latach 90. do obiegu w Chile na dużą skalę karty płatnicze. Jego majątek szacowano na 2,7 mld dolarów.

