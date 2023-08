Sensacyjne przecieki ws. Putina i Prigożyna. To może czekać Rosję

Władimir Putin ma się czego obawiać? M.in. na temat przyszłości rosyjskiego dyktatora "Financial Times" rozmawiał z bułgarskim dziennikarzem śledczym Christo Gozevem. Fragmenty tej rozmowy opublikowała Wirtualna Polska.

To może czekać Rosję w ciągu pół roku? Sensacyjne doniesienia

Gozev to uznany reporter, mieszkający na stałe na Zachodzie i pracujący w Bellingcat - portalu zajmującym się weryfikacją faktów i tzw. białym wywiadem (śledztwami prowadzonymi z wykorzystaniem ogólnodostępnych źródeł).

Zdaniem dziennikarza kluczowe będą najbliższe miesiące oraz to, co może stać się z Jewgienijem Prigożynem, przywódcą najemniczej Grupy Wagnera. - Putin nazwał Prigożyna zdrajcą. Wszyscy wiedzą, co się robi ze "zdrajcami", ale Putin tego nie zrobił. On chce widzieć go martwego - mówił. Przewidywał, że "za pół roku Prigożyn albo umrze, albo nastąpi drugi zamach stanu".

Ponadto reporter stwierdził, że poza wąską częścią elity wojskowej i przedstawicieli sektora przemysłowego, nikt na szczytach władzy na Kremlu nie uważa wojny w Ukrainie za sensowne przedsięwzięcie. Wszyscy mają jednak milczeć z powodu "dylematu więźnia", bojąc się, że w przypadku głośno wyrażonego sprzeciwu stracą swoją pozycję.

Czy w takim razie Putina da się obalić? Gozev nie ma wątpliwości. - Może to pójść na dwa sposoby. Albo "dylemat więźnia" da się rozwiązać, albo po prostu odbędzie się bardziej skoordynowany zamach stanu - ocenił.

Bunt Prigożyna. Negocjacje prowadził Łukaszenka

W piątek 23 czerwca Prigożyn stwierdził, że oddziały rosyjskiej armii zaatakowały obóz jego bojowników, powodując liczne ofiary. Zapowiedział "przywrócenie sprawiedliwości" w armii i domagał się odsunięcia od władzy skonfliktowanego z nim ministra obrony Siergieja Szojgu. Wagnerowcy opanowali sztab Południowego Okręgu Wojskowego w Rostowie nad Donem, potem zajęli Woroneż, a następnie skierowali swoje siły na Moskwę. Sytuacja była napięta, w mediach pojawiały się doniesienia o zbliżającym się zamachu stanu.

Jednak po upływie doby, w sobotę wieczorem, Prigożyn ogłosił odwrót i wycofanie najemników do obozów polowych, by "uniknąć rozlewu krwi". Miało to być rezultatem negocjacji białoruskiego autorytarnego lidera Alaksandra Łukaszenki z Prigożynem, prowadzonych w porozumieniu z Władimirem Putinem. Prigożynowi cofnięto sprawę karną (o rozpoczęcie powstanie zbrojnego), jednak musiał opuścić Rosję – Kreml potwierdził, że ma udać się na Białoruś.

RadioZET.pl/Financial Times/Wirtualna Polska