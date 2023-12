Sikorski zdradził, kiedy Ukraina "powinna wejść" do UE. "Rosja musi przegrać"

Radosław Sikorski odbył swoją pierwszą wizytę zagraniczną po zaprzysiężeniu ministerialnym. Szef polskiego MSZ pojechał do Kijowa, gdzie spotkał się m.in. z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, swoim ukraińskim odpowiednikiem Dmytro Kułebą oraz premierem Denysem Szmyhalem.

Sikorski w Kijowie. Zdradził, kiedy Ukraina mogłaby wejść do UE

- Żaden kraj nie ma prawa napadać na sąsiednie państwo, Polska jednoznacznie staje po stronie napadniętej ofiary. Strategia naszego kraju wobec Kijowa nie zmienia się, uważamy, że Ukraina powinna tę wojnę wygrać, a Putin ją przegrać i pod koniec dekady chcemy, by Ukraina, w swoich międzynarodowo uznanych granicach, była członkiem Unii Europejskiej i ważnym partnerem Polski, już jak członek tej samej europejskiej rodziny - podkreślił podczas konferencji prasowej.

- Polska jest prawdziwym przyjacielem Ukrainy, teraz gdy jest na froncie impas, ta sytuacja jest testem tej przyjaźni. [...] Zdajemy sobie też sprawę, że jeśli Ukraina wygra, to wzmocni morale nie tylko samej Ukrainy, ale też całego wolnego świata, toteż Ukraina musi wygrać - zaznaczył. Zaznaczył, że jego zdaniem " Władimir Putin kompletnie nie rozumie psychiki wolnych ludzi i pomylił się w ocenie swych szans w tej wojnie".

Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, o co się toczy walka. Jeśli Ukraina wygra, to będzie to wzmocnienie morale nie tylko Ukrainy i Europy, ale całego wolnego świata. Dlatego Ukraina musi wygrać - Radosław Sikorski

Sikorski ocenił, że dla wzmocnienia Ukrainy gospodarka w Polsce i Europie musi przestawić się na tryb czasów kryzysu. Poinformował też, że podczas rozmowy z prezydentem Zełenskim rozmawiali również o tym, „jak wyjść z tych turbulencji, które miały miejsce w ostatnich tygodniach i miesiącach" oraz "co Polska i Ukraina mogą zrobić, by dać odpór Putinowi”.

Kryzys zbożowy i protest przewoźników? Sikorski skomentował

Warto zaznaczyć, że w ostatnim czasie stosunki z Ukrainą uległy pogorszeniu. Na relacje wpłynął m.in. spór dotyczący eksportu ukraińskiego zboża przez i do Polski oraz protesty polskich przewoźników na przejściach granicznych, które rozpoczęły się 6 listopada. Do tych wydarzeń Sikorski również nawiązał w swoich wypowiedziach.

- Polska popiera strategicznie Ukrainę, co nie oznacza, że jak to zwykle z sąsiadami bywa, nie ma problemów do rozwiązania. Dlatego bardzo się cieszę, że przez swoich szefów zostali oddelegowani panowie wiceministrowie rolnictwa oraz infrastruktury [...], by móc tutaj kompetentnie porozmawiać o rozwiązaniu spraw w tych dwóch zakresach - stwierdził.

- W obydwu kwestiach sprawy są skomplikowane, ale mam nadzieję, że będą dobre wieści tym bardziej, że święta za pasem i mam nadzieję, że ruch transportowy zostanie przywrócony, a protestujący będą mogli wrócić na święta do domów - dodał.

