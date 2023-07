Szczyt NATO rozpoczęty. Zełenski nie szczędzi gorzkich słów. W Ukrainie ogłoszono alarm

Szczyt NATO w Wilnie to jedno z najważniejszych spotkań liderów państw w historii całego Sojuszu Północnoatlantyckiego. Po prawie 1,5 roku od rosyjskiej pełnoskalowej inwazji wciąż pozostaje otwarta sprawa akcesji Ukrainy do organizacji. Brak jednoznacznych gwarancji w tej sprawie skrytykował Wołodymyr Zełenski.

"Jest to bezprecedensowe i absurdalne, gdy nie ma żadnych ram czasowych ani dla zaproszenia (Ukrainy, by dołączyła do NATO - red.), ani dla członkostwa Ukrainy, a dodawane jest jakieś dziwne sformułowanie o warunkach nawet dla zaproszenia Ukrainy" - napisał Zełenski na Telegramie.

Szczyt NATO w Wilnie. Ostra krytyka od Zełenskiego

Jego zdaniem "wygląda na to, że nie ma gotowości ani do zaproszenia Ukrainy do NATO, ani do uczynienia jej państwem członkowskim Sojuszu". Dodał: "To znaczy, że utrzymywana jest możliwość targowania członkostwem Ukrainy w NATO w rozmowach z Rosją". Wyraził obawę, że będzie to "motywacją" dla Rosji do "kontynuowania terroru".

Podkreślił, że "Ukraina zasługuje na szacunek" i że "nieokreśloność jest słabością", o czym zamierza "otwarcie dyskutować na szczycie" w Wilnie. Osobiście w konferencji liderów państw NATO ma się pojawić Wołodymyr Zełenski.

Sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg powiedział, że NATO jest zjednoczone w sprawie ukraińskiej akcesji. - Zgadzamy się co do zjednoczonego i pozytywnego przesłania na temat ścieżki naprzód dla Ukrainy i członkostwa dla Ukrainy - podkreślił sekretarz generalny.

Jego słowa poparł prezydent USA Joe Biden. - Zgadzamy się z językiem, jaki pan zaproponował względem przyszłości wstąpienia Ukrainy do NATO - powiedział na początku spotkania ze Stoltenbergiem amerykański prezydent. Biden zapewnił też, że kluczowe jest, by w "tym krytycznym momencie dla Ukrainy i całego NATO" to Norweg nadal przewodził Sojuszowi. Jego kadencja została przedłużona o rok do 2024.

Wśród pozostałych tematów zaplanowanych podczas szczytu w Wilnie znalazła się kwestia pełnej akcesji Szwecji do Sojuszu. W poniedziałek zawarto w tej sprawie porozumienie z prezydentem Turcji Recepem Erdoganem, który konsekwentnie blokuje rozszerzenie organizacji. Liderzy państw będą również dyskutować o zwiększeniu nakładów publicznych na obronność, zwłaszcza w obliczu potencjalnego zagrożenia ze strony Rosji.

Z kolei Kreml oświadczył, że szczyt NATO w Wilnie ma "wyraźnie charakter antyrosyjski" i bardzo uważnie śledzi jego przebieg. We wtorek po południu w praktycznie całej Ukrainie ogłoszono alarm przeciwlotniczy. Powodem był start rosyjskich myśliwców Mi-31K wyposażonych w rakiety hipersoniczne Kindżał. Nie tylko władze Ukrainy, ale Polski i państw bałtyckich, obawiają się rosyjskich prowokacji w trakcie trwania szczytu NATO w Wilnie.

RadioZET.pl/PAP