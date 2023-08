Szokujące groźby Trumpa. Ujawnił, co chce zrobić ze swoimi przeciwnikami

Donald Trump zapowiedział, że jeśli wygra kolejne wybory prezydenckie w USA, to będzie "zamykał" swych przeciwników politycznych. W wywiadzie dla Blaze TV prowadzący odniósł się do kampanijnego przyrzeczenia Trumpa, że "zamknie" Clinton, swoją przeciwniczkę w 2016 r., której to obietnicy Trump nie spełnił. W odpowiedzi były prezydent stwierdził, że "nie ma innego wyboru, bo oni robią to nam".

Na razie jednak to nad Trumpem wisi zagrożenie więzieniem. Postawiono mu 91 zarzutów o przestępstwa związane z próbą unieważnienia wyniku wyborów, w których stracił władzę, z przechowywaniem tajnych informacji i opłacaniem milczenia gwiazdy filmów pornograficznych.

Szokujące słowa Donalda Trumpa

Procesy zaplanowano na przyszły rok. Redakcja "Politico" obliczyła, że gdyby został skazany za wszystkie przestępstwa, groziłby mu wyrok 641 lat więzienia. Redakcja "Forbes" zauważyła, że byłoby to nawet 717 lat.

Aresztancka fotografia Donalda Trumpa, zrobiona przez policję po zatrzymaniu go w związku z zarzutami fałszerstw wyborczych, nie zaszkodziła byłemu amerykańskiemu prezydentowi - poinformował w środę portal dziennika "The Guardian", powołując się na ostatnie sondaże przedwyborcze. Wynika z nich, że Trump cieszy się poparciem 58 proc. republikańskich wyborców, podczas gdy jego najsilniejszy konkurent, gubernator Florydy Ron DeSantis, może pochwalić się zaledwie 13 procentami.

Prawybory w USA decydują o wyborze partyjnych delegatów na ogólnokrajową konwencję, która wskazuje, kto będzie oficjalnym kandydatem danej partii. W praktyce prawybory decydują o wybraniu tego kandydata partii, który zdobył najsilniejsze poparcie wyborców. Wybory prezydenckie odbędą się w USA w listopadzie 2024 roku, jednak pierwsze prawybory rozpoczną się w lutym przyszłego roku.