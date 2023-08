Tajne dekrety Kremla. Co chce ukryć Putin?

Tylko między 27 a 31 lipca Władimir Putin podpisał 12 tajnych dekretów - najwięcej od rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. Serwis Mediazona poinformował, że więcej tajnych dekretów prezydent Rosji podpisał w styczniu 1999 roku. Chodziło wówczas o 64 proc. wszystkich dokumentów Kremla.

Z kolei od stycznia do lipca tego roku aż 48 proc. wszystkich dekretów prezydenta zostało uznanych za niejawne. Co znajduje się w tych dokumentach? Zdaniem Mediazony mogą one dotyczyć kombatantów wojennych, w tym poległych na froncie żołnierzy.

Tajne dekrety Putina. Co ukrywa Kreml?

Autorzy analizy podkreślają, że na początku rosyjskiej agresji w marcu 2022 r. udział tajnych dekretów sięgał 54 proc. Teraz jeszcze bardziej wzrósł na tle zakrojonej na szeroką skalę ukraińskiej kontrofensywy.

Skąd wiadomo, że jakiś dekret Putina jest tajny? Każdy z podpisanych dokumentów posiada numer seryjny. Jeśli jakiegoś brakuje, to oznacza, że dekret został uznany za tajny - wyjaśniła Mediazona.

RadioZET.pl/Zona.media