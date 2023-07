Tak przyjęli tu ludzi Putina. "Ciepła atmosfera powitalna"

Rosja od lutego 2022 roku, kiedy rozpoczęła pełnoskalową inwazję na Ukrainę, znajduje się w coraz większej izolacji międzynarodowej. Liczba krajów, gdzie przedstawiciele Kremla witani są z fanfarami, dramatycznie spadła. Na ciepłe przyjęcie Rosjanie mogą liczyć jednak przez reżim Kim Dzong Una.

We wtorek wieczorem do Pjongjangu przyleciała delegacja Kremla na czele z ministrem obrony Siergiejem Szojgu. Agencja AFP, powołując się na koreańskie źródła, poinformowała, że "rosyjski hymn narodowy rozbrzmiał na całym międzynarodowym lotnisku, które otoczyło ciepłą atmosferą powitalną” ludzi Putina.

Siergiej Szojgu w Korei Północnej. "Czerwony dywan" dla ministra Putina

Na zdjęciach z przylotu Szojgu, które udostępniła reżimowa agencja informacyjna, widać było czerwony dywan rozłożony na część rosyjskich gości. AFP dodała: Szojgu został powitany przez ministra obrony Korei Północnej Kang Sun Nama, a zdjęcia zamieszczone w oficjalnej gazecie "Rodong Sinmun" pokazywały setki umundurowanych żołnierzy północnokoreańskich, stojących wzdłuż lotniska, z transparentami witającymi Rosjan.

W czwartek Korea Północna będzie obchodzić 70. rocznicę podpisania 27 lipca 1953 r. zawieszenia broni w wojnie koreańskiej. Porozumienie z Panmundżom zakończyło otwarte działania wojenne, ale nie sam konflikt. Rocznica jest obchodzona jako Dzień Zwycięstwa przez reżim Kima.

Pjongjang wyraził „pełne poparcie” dla rosyjskiej armii i narodu, „który walczy w obronie suwerennych praw, rozwoju i interesów swojego kraju” – dodała agencja północnokoreańska. Od początku pełnoskalowej inwazji na Ukrainę reżim Kim Dzong Una popiera Kreml.

Czy Korea będzie dozbrajać Rosję?

Leif-Eric Easley, profesor na Uniwersytecie Ewha w Seulu, powiedział, że jest mało prawdopodobne, aby wizyta doprowadziła do jakichkolwiek transakcji zbrojeniowych lub postępów dyplomatycznych, nazywając ją „symbolicznym pokazem solidarności w rocznicę wojny koreańskiej”.

- Fakt, że minister obrony Rosji poleciał do Pjongjangu, gdy jego kraj jest w stanie wojny, jest bardzo znaczące - komentował Park Won-gon, inny profesor na Uniwersytecie Ewha. Dodał, że obecność delegacji rosyjskiej i chińskiej ma wysłać jasny sygnał do USA o wsparciu sojuszników dla reżimu Kima.

Chiny oświadczyły, że wyślą do Korei Północnej delegację pod przewodnictwem członka Biura Politycznego Li Hongzhonga, która miała przybyć do Pjongjangu w środę. Zdjęcia satelitarne pokazują, że reżim Kima przygotowuje się do wielkiej defilady wojskowej, którą ma uczcić czwartkową rocznicę.

AFP przypomniała, że Korea Północna znajduje się wciąż pod ścisłą blokadą od początku 2020 r. z powodu pandemii koronawirusa. Nawet obywatele tego kraju mają zakaz wjazdu do niego.

RadioZET.pl/AFP