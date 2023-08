Tak Rosjanie chcą uderzyć w Polskę. Szokująca ulotka krąży po sieci

Zdjęcie fałszywej ulotki opublikowano na kanałach platformy Telegram. Sfabrykowana kartka ze znakiem przypominającym logo PiS skierowana ma być do mieszkańców zachodniej Ukrainy. Rosyjska propaganda przekonuje, że to stanowisko polskiej partii rządzącej w obliczu trwającej wojny w Ukrainie. "Drodzy Ukraińcy! Nie jesteśmy braćmi i nie jesteśmy gotowi pomagać wam w nieskończoność. Co jesteś gotów dać w zamian za naszą pomoc?" - czytamy. Według treści ogłoszenia Polska za pomoc Ukrainie żąda zwrotu Lwowa.

"W rzeczywistości takie ogłoszenie nie istnieje. Narracja o zdobyciu przez Polskę Lwowa to ulubiona fikcja Rosjan, której celem jest podzielenie sojuszników i stworzenie wizerunku wroga z wiarygodnego sojusznika Ukrainy. Władze Polski i Polacy wielokrotnie demonstrowali wszechstronne wsparcie dla Ukrainy i narodu ukraińskiego" - czytamy w komunikacie ukraińskiego Centrum Zwalczania Dezinformacji.

Rosjanie grożą, publikując fałszywą ulotkę. "Element operacji dezinformacyjnej"

Propagandowy przekaz o rzekomych terytorialnych roszczeniach Polski wobec Ukrainy często wykorzystywany jest przez rosyjskich polityków. Mówił o tym sam Władimir Putin. - W Polsce są organizacje nacjonalistyczne, które marzą, by zająć zachodnie terytoria Ukrainy. Będą w tym kierunku działać. Widzimy to, nie mam wątpliwości – ostrzegał.

O sfabrykowanej ulotce poinformował także na Twitterze pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP Stanisław Żaryn, zwracając uwagę, że to rosyjska dezinformacja.

"W ukraińskiej infosferze kolportowana jest »ulotka« sugerująca, że Polacy oczekują za pomoc dla Ukrainy zapłaty w formie terytorialnej. Zapłatą tą miałby być Lwów" - czytamy.

Fałszywa ulotka jest opatrzona logiem podszywającym się pod znak Prawa i Sprawiedliwości, co ma sugerować, że autorem takiego przekazu jest partia rządząca w Polsce. Stanisław Żaryn

Przypomniał, że to "element prowadzonej od kilkunastu miesięcy dużej operacji dezinformacyjnej Federacji Rosyjskiej". Jej celem jest "wykreowanie zakłamanego obrazu Polski jako państwa, które pod płaszczykiem bezinteresownej pomocy Ukrainie realizuje plan zajęcia jej zachodnich terytoriów".

- Opatrzenie fałszywej ulotki logiem Prawa i Sprawiedliwości pokazuje także, że rosyjskie działania propagandowe ulegają stałym modyfikacjom w zależności od kontekstu geopolitycznego i klimatu na linii Warszawa-Kijów - podsumował.

RadioZET.pl