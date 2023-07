To może być koniec Putina? "Łukaszenka wbije mu nóż w plecy"

Władimir Putin powinien obawiać się Alaksandra Łukaszenki? Tak przynajmniej uważa Igor Jakowenko. Rosyjski socjolog i opozycjonista w rozmowie z portalem unian.net przekonywał, że prezydent Białorusi nigdy nie porzucił swoich dawnych ambicji o zostaniu szefem na Kremlu.

Putin może obawiać się Łukaszenki? W tle Grupa Wagnera

- W latach 90. ten pomysł był poważnie rozważany. Łukaszenka był młody, energiczny, charyzmatyczny, miał wielu sojuszników - tłumaczył były deputowany do rosyjskiego parlamentu. Nawiązał tym samym do Związku Białorusi i Rosji - organizacji, mającej na celu zespolenie obydwu krajów w jeden twór państwowy, a przynajmniej jego głęboką integrację na poziomie gospodarczym, politycznym i walutowym.

Jakowenko przyznał, że ambicje Łukaszenki mogły odżyć wskutek wyraźnego osłabienia notowań samego Putina, co z kolei może być konsekwencją niedawnego buntu Jewgienija Prigożyna. Dowodzona przez niego Grupa Wagnera przeprowadziła pod koniec czerwca "marsz na Moskwę", grożąc puczem i rebelią wojskową.

Ostatecznie jeszcze przed dotarciem do stolicy nastąpił odwrót, a wagnerowcy trafili na Białoruś. Zdaniem Jakowenki najemnicy mogliby w przyszłości zostać przez Łukaszenkę użyci w celu przejęcia władzy na Kremlu, a on "może wbić nóż w plecy Putinowi".

Myślę, że wagnerowcy poczekają, aż w Rosji zaczną się poważne niepokoje społeczne. Wtedy Prigożyn będzie mógł spróbować znowu wywołać bunt oraz rozpocząć nową szarżę na Moskwę, tym razem z terytorium Białorusi Igor Jakowenko

Przypomnijmy, że w piątek niezależne media poinformowały o 100 wagnerowcach, którzy mieli przedostać się w okolice Grodna (ok. 30 km od granicy z Polską). Pojawiły się hipotezy, jakoby najemnicy mieli być wykorzystani do przeprowadzenia prowokacji militarnych w okolicach Przesmyku Suwalskiego, blisko granic z Polską i Litwą.

Doniesienia te potwierdził w sobotę premier Mateusz Morawiecki, którzy ostrzegł, że "to krok w kierunku dalszego ataku hybrydowego na polskie terytorium". - Będą pewnie przebrani za białoruską straż graniczną i będą pomagali nielegalnym imigrantom przedostać się na terytorium Polski, zdestabilizować Polskę, ale przypuszczalnie będą się też starali przeniknąć do Polski, udając nielegalnych imigrantów, a to stwarza dodatkowe ryzyka - powiedział szef rządu.

RadioZET.pl/unian.net