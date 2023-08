To z nimi będzie "rywalizował" Putin w wyborach. Kreml spodziewa się "rekordowego poparcia"

Władimir Putin może być prezydentem Rosji do 2036 roku, według najnowszych zmian w konstytucji. Wszystko wskazuje na to, że nie zamierza dobrowolnie rezygnować z dyktatorskiej władzy i będzie startował w zaplanowanych na przyszły rok wyborach prezydenckich. Elekcja najważniejszej osoby w Federacji Rosyjskiej od lat nie odbywa się według demokratycznych standardów.

Według niezależnego serwisu Meduza Kreml już rozpoczyna przymiarki do wyborów w 2024 roku. Powołując się na dwa źródła w administracji Putina, poinformowano, że wyselekcjonowano już "kontrkandydatów" dla Putina. Jednym z kryteriów był wiek.

Wybory prezydenckie w Rosji. Media: Kreml wybrał "rywali Putina"

Polityczni sparingpartnerzy dyktatora mają być nie młodsi niż 50 lat. Zdaniem urzędników Kremla obecność takich kandydatów mogłaby skłonić Rosjan do myślenia, że 70-letni Putin „nie jest już tym samym człowiekiem, który doszedł do władzy twardą ręką”.

Administracja Putina oczekuje, że w wyborach wystartują przedstawiciele trzech partii obecnych w Dumie Państwowej: Partii Komunistycznej, Partii Liberalno-Demokratycznej (LDPR) i Nowi Ludzie. Z kolei lider Sprawiedliwej Rosji Siergiej Mironow zapowiedział, że jego ugrupowanie nie wystawi własnego kandydata i wesprze Putina.

Meduza jako potencjalnych sparingpartnerów wymieniła Giennadija Ziuganowa z Partii Komunistycznej, Leonida Słuckiego z LDPR i Aleksieja Nieczajewa z Nowych Ludzi. Ten ostatni podobno proponuje za siebie wiceszefa Dumy Państwowej Władysława Dawankowa, ale ma on 39 lat i dobrze przemawia publiczne. Z tego powodu nie mieści się w kryteriach Kremla ustalonych pod Putina.

Administracja prezydenta Rosji oczekuje, że dyktator w przyszłorocznych wyborach zdobędzie "rekordowe poparcie". "Putin musi uzyskać ponad 80 procent głosów przy frekwencji przekraczającej 70 procent" - napisał serwis Meduza.

Co ciekawe, rosyjscy urzędnicy zaczęli inaczej traktować Putina po jego 70. urodzinach. O ile propaganda dotychczas określała go jako „pierwszy”, „szef”, „najwyższy” czy „ojciec”, to obecnie najczęściej nazywają go „dziadkiem”. Jedno ze źródeł zbliżonych do Kremla wyjaśniło: - No cóż, dziadek to dziadek. To nie jest negatywne, tylko adekwatne do jego wieku.