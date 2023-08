Trump stawił się w sądzie. Kolejne oskarżenie byłego prezydenta USA

Donald Trump przyjechał do budynku E. Barrett Prettyman Federal Courthouse w Waszyngtonie. W sądzie pobrano od niego odciski palców, co formalnie oznacza, że został osobą aresztowaną. Nie przewidziano jednak skuwania w kajdanki oraz fotografowania.

Były prezydent został formalnie postawiony w stan oskarżenia w związku z czterema zarzutami, które postawiła mu Wielka Ława Przysięgłych z sądu w stolicy USA. Chodzi o zmowę w celu oszukania państwa oraz w celu zakłócenia oficjalnych procedur, próbę ingerencji w toczące się postępowania i zmowę na szkodę praw obywateli. Trump miał dopuścić się tych działań po przegranych przez niego wyborach z 2020 roku.

Trump znów w sądzie. Kolejne oskarżenie byłego prezydenta USA

Śledczy, w ramach dochodzenia prowadzonego przez specjalnego prokuratora Jacka Smitha, zarzucili Trumpowi, że mimo wiedzy o przegranej w wyborach używał nielegalnych środków, by nie uznać prawdziwych wyników. Trump nie zamierzał przyznawać się do winy.

"Jadę do Waszyngtonu, aby zostać aresztowanym za zakwestionowanie skorumpowanych, sfałszowanych i ukradzionych wyborów" – napisał Trump w swojej sieci społecznościowej Truth Social.

fot. screen: Donald Trump/Truthsocial.com

Przed północą czasu polskiego Trump odrzucił w sądzie zarzuty dotyczące nielegalnych działań po wyborach z 2020 roku. Stwierdził, że to on jest ofiarą prześladowań ze strony przeciwników politycznych, na czele z prezydentem Joe Bidenem. - To bardzo smutny dzień dla Ameryki - powiedział dziennikarzom, zanim wszedł na pokład samolotu.

Trumpa poinformowano o maksymalnej karze związanej z zarzutami, która wynosi 20 lat więzienia. Sędzia Moxila Upadhyaya wyznaczyła też minimalne warunki zwolnienia go do czasu procesu, w tym przysięgę, że nie będzie komunikował się w tej sprawie z żadnym znanym świadkiem. Kolejny termin rozprawy Trumpa wyznaczono na 28 sierpnia.

77-letni miliarder został już oskarżony w dwóch innych sprawach karnych. W pierwszej usłyszał 31 zarzutów fałszowania dokumentacji biznesowej w związku z ukrywaniem zapłaty za milczenie aktorce porno Stormy Daniels na temat ich rzekomych intymnych spotkań. W drugiej sprawie na Trumpie ciąży 40 zarzutów dotyczących nielegalnego przetrzymywania dokumentów, zawierających tajemnice państwowe, dotyczących bezpieczeństwa narodowego oraz utrudniania śledztwa. Nowa sądowa batalia ws. ingerencji w wynik wyborów sprawia, że Trump pozostaje uwikłany w kolejne postępowanie na rok przed kolejnymi wyborami prezydenckimi, w których zamierza startować. Jest pierwszym w historii byłym prezydentem USA, któremu postawiono zarzuty karne

RadioZET.pl/AFP/Washingtonpost.com/Truthsocial.com