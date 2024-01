Trump w Białym Domu zostawi Europę? „Wygrażał się, że wystawi nam wysoki rachunek”

Donald Trump zmierza po kolejną nominację prezydencką z ramienia republikanów - to najważniejszy wniosek z dwóch prawyborów, które w ostatnich tygodniach odbyły się w stanie Iowa i New Hampshire. Na drodze do zdobycia partyjnego zaproszenia do kolejnego (wszystko na to wskazuje) wyborczego starcia z demokratą Joe Bidenem stoi tylko jedna osoba.

Nikki Haley, była stronniczka Trumpa i była ambasadorka USA przy ONZ, ma coraz mniej czasu, aby przekonać do siebie republikańskich donorów i konserwatywnych wyborów. - Mimo to nie odpuszcza i nie chce się poddać. Trump rozpoczął już nawet serię ataków na Nikki Haley, pomimo zwycięstwa w prawyborach - mówi w podcaście "Współrzędne Świata" Marta Zdzieborska, dziennikarka magazynu "Press" i była korespondentka polskich mediów w USA.

Wybory w USA. Jakie plany ma Donald Trump?

Kolejne republikańskie prawybory zaplanowane są na 24 lutego w Karolinie Południowej, skąd pochodzi i gdzie była gubernatorem Nikki Haley. Sondaże jednak są nieubłagane dla konkurentki Trumpa, która ma znacznie mniejsze poparcie niż były prezydent USA.

Oglądaj

Wśród nie tylko amerykańskich analityków coraz częściej pojawia się pytania: czy powrót Trumpa do Białego Domu to zagrożenie dla światowego porządku? - Trudno nie mieć obaw co do kolejnej kadencji Trumpa. Wygrażał, że wystawi Europie wysoki rachunek za duże zaangażowanie wojskowe USA. Pytanie, jaki będzie sztab doradców wokół niego - zaznacza Zdzieborska.

Gościna podcastu "Współrzędne Świata" dodaje, że według mediów za oceanem "wokół Trumpa skupia się już zespół, który szykuje rewolucję w administracji publicznej". - Zakładają ona możliwość wyrzucenia z dnia na dzień urzędników federalnych, co byłoby dla Trumpa furtką do tego, żeby postawić na ich miejsce swoich lojalistów. To, jakich Trump będzie miał doradców, będzie kluczowe choćby dla Europy i dalszego wsparcia dla Ukrainy - komentuje.

Zdzieborska podkreśla: - Skrajne i radykalne skrzydło w Partii Republikańskiej mówi, że USA muszą się skupić na rywalizacji z Chinami, a tak duża pomoc dla Ukrainy osłabia przemysł zbrojeniowy.

Sąd Najwyższy wykluczy Trumpa z głosowania?

Dlaczego jeden z najbardziej kontrowersyjnych prezydentów USA, "zasypany" sprawami karnymi na poziomie federalnym i stanowym oraz tak głęboko polaryzujący społeczeństwo wciąż ma wysokie poparcie? Marta Zdzieborska mówi o kilku czynnikach.

- Trumpowi nie można odmówić charyzmy. Byłam na jednym z jego wieców w Arizonie w 2020 roku. On z łatwością porywa tłumy. Poza tym widoczna jest duża słabość obu partii i nie umiejętność znalezienia lidera, który by mu dorównał. Postawienie zarzutów karnych paradoksalnie Trumpowi pomogło - tłumaczy.

8 lutego Sąd Najwyższy USA rozpatrzy wykluczenie Donalda Trumpa z kandydowania w stanie Kolorado, za czym opowiadają się miejscowe władze. Podobna sprawa zostanie rozpoznana w przypadku stanu Maine.

- To mało prawdopodobne, aby Sąd Najwyższy zaryzykował swoją reputacją i dał się wmanewrować w tak daleko idącą polityczną kwestię ws. Maine i Kolorado. Gdyby te decyzje będą potrzymane, to będzie oznaczać wykluczenie Trumpa z karty wyborczej tylko w tych stanach. Maine jest zdecydowanie ważniejsze dla Trumpa, bo może wyrwać głos elektorski - tłumaczy była korespondentka polskich mediów w USA.

Do tej pory ogólnokrajowe sondaże nie były przychylne dla Joe Bidena, choć obecny prezydent USA cieszy się ogromnym zaufaniem np. w Polsce. - Biden będzie stawiał na retorykę „jestem gwarancją praworządności i zatrzymam Trumpa przed dalszym niszczeniem demokracji”. Poza tym wielu wyborców postrzega zbyt duże zaangażowanie USA za granicą jako minus - komentuje Zdzieborska.

Źródło: Radio ZET