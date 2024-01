Trump wygrywa kolejne prawybory. Były prezydent ostrzega: "ten kraj będzie skończony"

Donald Trump jest coraz bliżej nominacji Partii Republikańskiej w wyborach prezydenckich w USA. Były przywódca, który chce wrócić do Białego Domu, wygrał we wtorek republikańskie prawybory w New Hampshire. Po tym, jak z wyścigu wycofał się Ron DeSants, jego jedyną rywalką jest była ambasador USA przy ONZ Nikki Haley.

Po podliczeniu ok. 81 proc. głosów, Trump zdobył dotychczas prawie 54 proc, wobec niecałych 45 proc. jego rywalki. Były prezydent jest pierwszym od dekad kandydatem w republikańskich prawyborach, który wygrał oba pierwsze dwa prawyborcze wyścigi w Iowa i New Hampshire.

Wyścig w New Hampshire był postrzegany przez wielu komentatorów jako "być albo nie być" dla Haley i najlepsza szansa na zwycięstwo ze względu na stosunkowo umiarkowany elektorat w tym stanie. Mimo porażki, kandydatka zapowiedziała, że nie wycofa się z rywalizacji i wystartuje w kolejnym wyścigu, który odbędzie się 24 lutego w Karolinie Południowej - stanie, z którego pochodzi i którym rządziła jako gubernator.

- Wszyscy słyszeliście gadaninę wśród ludzi z klasy politycznej, którzy prześcigają się w wyrokowaniu, że ten wyścig jest zakończony. Mam dla was wiadomość: ten wyścig jest daleki od zakończenia. Wciąż zostały dziesiątki stanów - powiedziała Haley. Oznajmiła, że choć jako ambasador w administracji Trumpa popierała wiele jego polityk, to przynosi on chaos i jest jedynym kandydatem Republikanów, który może przegrać w wyborach z Joe Bidenem. Wytykała też jego podeszły wiek i kwestionowała jego zdolności umysłowe.

- Z Donaldem Trumpem mamy jeden wybuch chaosu po drugim: ta sprawa sądowa, ta kontrowersja, ten tweet, ten moment sklerozy. Nie można naprawić chaosu Joe Bidena republikańskim chaosem - stwierdziła. Trump z furią zareagował na te słowa na swoim portalu społecznościowym TRUTH Social. "Haley mówiła, że musiała WYGRAĆ w New Hampshire. NIE ZROBIŁA TEGO!!!" - napisał w jednym z serii wpisów na jej temat. W kolejnym stwierdził, że ona cierpi na urojenia.

Trump: jeśli nie wygram, ten kraj będzie skończony

Trump pozwolił sobie również na komentarz podczas konferencji zaraz po ogłoszeniu cząstkowych wyników. - Mogę tu wyjść i powiedzieć wszystkim: "o, dziękuję za zwycięstwo, to wspaniałe". Albo mogę wyjść i powiedzieć: "kim do cholery była ta oszustka, która wyszła na scenę przede mną i jak gdyby ogłosiła zwycięstwo?". Ona tak naprawdę bardzo słabo się spisała. A musiała wygrać" - mówił były prezydent.

Odniósł się w ten sposób do wystąpienia Haley, w którym pogratulowała mu zwycięstwa, lecz wbrew oczekiwaniom komentatorów nie ogłosiła wycofania kandydatury. Trump zauważył, że tak właśnie jak jeszcze przed prawyborami w New Hampshire zrobił jego inny rywal, gubernator Florydy Ron DeSantis, który podjął tę decyzję, mimo iż w pierwszym wyścigu prawyborczym w stanie Iowa zdobył lepszy od Haley wynik.

Ron był na drugim miejscu i zrezygnował. Ona była trzecia i wciąż się tu pałęta. Ale ja się nie wściekam, ja wyrównuje rachunki - Donald Trump

Trump zasugerował też, że gdyby Haley wygrała, szybko stałaby się obiektem śledztwa z powodu "małych spraw, o których ona nie chce mówić". Były prezydent oskarżył przy tym prezydenta Joe Bidena i jego zespół o to, że "nienawidzi Ameryki i chce ją zniszczyć". Podtrzymał również swoje zdanie, że jest prawowitym zwycięzcą wyborów z 2020 roku.

- Czy to są głupi ludzie? Nie sądzę. Bo nikt nie potrafi tak dobrze oszukiwać, jeśli jest głupi. Czy oni nienawidzą naszego kraju? Muszą nienawidzić nasz kraj - przekonywał. Po czym stwierdził, że nie ma innego wyboru, niż wygrać wybory. - Jeśli nie wygramy, myślę, że nasz kraj będzie skończony - skonstatował.

