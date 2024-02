Tucker Carlson przyleciał do Moskwy. Przeprowadzi wywiad z Władimirem Putinem

Tucker Carlson potwierdził, że przyleciał do Moskwy na wywiad z rosyjskim dyktatorem Władimirem Putinem. Będzie on pierwszym zachodnim dziennikarzem, który po wybuchu wojny w Ukrainie będzie rozmawiał z prezydentem Rosji. Po zwolnieniu z Fox News Carlson prowadzi opartą na subskrypcjach platformę streamingową.

- Jesteśmy w Moskwie, by przeprowadzić wywiad z Władimirem Putinem, zrobimy to wkrótce. Są zagrożenia związane z takim wywiadem, to oczywiste. Tak więc przemyśleliśmy to dokładnie przez długie miesiące. I dlatego zdecydowaliśmy się to zrobić - powiedział na nagraniu opublikowanym na Twitterze (X).

Tucker Carlson przyleciał do Moskwy. Przeprowadzi wywiad z Putinem

- Po pierwsze dlatego, że to nasza praca, jesteśmy dziennikarzami. Naszym obowiązkiem jest informować ludzi. Od dwóch lat trwa wojna, która zmienia świat, a większość Amerykanów nie ma informacji. Nie mają tak naprawdę pojęcia, co dzieje się w tej części świata. Tu, w Rosji, lub na Ukrainie. Ale muszą wiedzieć, że za to płacą, choć mogą nie mieć świadomości tego - mówił Tucker Carlson.

- Wojna na Ukrainie to katastrofa humanitarna. Pochłonęła tysiące żyć ludzkich, całą generację młodych Ukraińców i doprowadziła do depopulacji największego kraju w Europie. Ale skutki długoterminowe są jeszcze bardziej znaczące. Wojna zmieniła formułę światowych armii oraz umów handlowych, tak samo jak sankcje. W sumie to wszystko wywróciło światową ekonomię. Powojenny porządek, system, który gwarantował dobrobyt na Zachodzie szybko upada. To niesie skutki dla dominującego dotychczas dolara amerykańskiego. To nie są małe zmiany - tłumaczył.

Carlson stwierdził, że amerykańskie media promują Wołodymyra Zełenskiego chcąc głębiej zaangażować USA w wojnę. - W czasie, gdy nasi politycy media promują zagranicznego przywódcę jakby był jakąś nową marką, żaden zachodni dziennikarz nie spróbował przeprowadzić wywiadu z prezydentem Rosji. Większość Amerykanów nie ma pojęcia, dlaczego Putin napadł na Ukrainę i jakie są jego cele. Nigdy nie poznali jego strony, to źle. Amerykanie mają prawo wiedzieć wszystko o wojnie, w którą są wplątani, a my mamy prawo opowiedzieć im o niej, bo też jesteśmy Amerykanami - przekonywał.

– Wolność słowa to nasze podstawowe prawo. Rodząc się mamy prawo mówić to, w co wierzymy. Nikt nam nie może odebrać tego prawa, nieważne, kto mieszka w Białym Domu. Choć i tak próbują [...] Nie jesteśmy tu dlatego, że kochamy Putina. Jesteśmy tu, bo kochamy USA – dodał.

Źródło: Radio ZET/ Twitter (X)