Tusk ostrzega Orbana. "To byłby niewybaczalny błąd"

Choć władze Węgier obiecywały, że nie będą ostatnim państwem NATO, które ratyfikuje kwestię przystąpienia Szwecji do Sojuszu, stało się inaczej. Nawet parlamentarzyści w Turcji zagłosowała pod koniec stycznia br. za rozszerzeniem NATO o Szwecję.

Parlamentarzyści węgierskiej większości rządzącej nie pojawili się na początku lutego na posiedzeniu, na którym miało odbyć się głosowanie w sprawie przystąpienia tego skandynawskiego państwa do organizacji. Rząd i partia Viktora Orbana przeciągają przyjęcie dokumentu już od 1,5 roku. W poniedziałek głos w sprawie zabrał premier Donald Tusk, który spotkał się ze swoim szwedzkim odpowiednikiem.

Donald Tusk spotkał się z premierem Szwecji

- Potwierdziliśmy podczas długiej rozmowy, że łączy nas praktycznie wszystko, jeśli chodzi o zdarzenia, jakie towarzyszą nam od wielu miesięcy. [...] Mamy ten sam pogląd na agresję Rosji i pomoc Ukrainie oraz utrzymanie więzi transatlantyckich. Nie wiemy, jakie będą wyniki wyborów w USA, ale wiemy, że Europa, Ameryka i NATO muszą być odpowiedzialne, nie ma tu miejsca i przestrzeni na wątpliwości. Ma pan pełne wsparcie Polski dla pełnego członkostwa Szwecji. [...] Jesteśmy gotowi do kontynuacji działań w obszarze obronnym - mówił Tusk.

- Ochrona granicy z Rosją i Białorusią oraz nielegalną imigracją jest także częścią naszej polityki obrony jako takiej, ponieważ oba reżimy używają migracji, jako narzędzia do takiej nowej specyficznej wojny hybrydowej. Musimy mieć tego świadomość. Polska będzie zdeterminowana w ochronę naszej granicy - dodał polski premier.

Tusk zwrócił się do Orbana. "To byłby niewybaczalny błąd"

Donald Tusk skomentował też zachowanie władz Węgier, które blokują akcesję Szwecji do Sojuszu Północnoatlantyckiego. - Mam nadzieję, że wasza epopeja z NATO szybko znajdzie finał. Byłoby niewybaczalnym błędem, gdyby jedno państwo NATO-wskie zablokowało akces drugiemu, gotowemu do aktywnej pracy na rzecz wspólnego bezpieczeństwa. Możesz tu liczyć na Polskę - zwrócił się do szwedzkiego premiera szef polskiego rządu.

Ulf Kristersson rozpoczął przemówienie od nawiązania do śmierci Aleksieja Nawalnego, wskazując rosyjskiego dyktatora jako głównego winowajcę. - Musimy się mobilizować, aby Ukraina mogła przeciwstawiać się brutalnej agresji Rosji. [...] Chcielibyśmy zwiększyć bezpieczeństwo w obrębie basenu Morza Bałtyckiego. Już teraz liczę na współpracę i odnowę naszego strategicznego partnerstwa w sektorze bezpieczeństwa i biznesu. Szwecja ceni sobie pozytywny głos w UE, cieszymy się, że wrócił pan do Rady - mówił premier Szwecji.

Źródło: Radio ZET