Tusk spotkał się z Zełenskim w Kijowie. Rozmawiali m.in. o blokadzie granicy

Donald Tusk przebywa w poniedziałek w Kijowie ze swoją pierwszą zagraniczną wizytą. Po spotkaniu z jego ukraińskim odpowiednikiem, Denysem Szmyhalem, Tusk stawił się na rozmowie z Wołodymyrem Zełenskim.

- Pamiętam nasze pierwsze spotkanie w Ukrainie. Byłeś wtedy początkującym prezydentem. Nie ma polityka bardziej działającego na rzecz pokoju niż prezydent Wołodymyr Zełenski - mówił Donald Tusk.

Tusk w Kijowie. "Musimy wspierać Ukrainę wszelkimi środkami"

- Cała Ukraina i pan prezydent walczą o bezpieczeństwo całego wolnego świata, to nie jest slogan. Dobrze by było, gdyby wszystkie narody i ich liderzy zrozumieli, że nie są to puste słowa. Nie mówimy o sytuacji czarno-białej. Tu w Ukrainie dobro walczy ze złem, napadnięty kraj z agresorem. To Ukraina dźwiga na swoich barkach bezpieczeństwo całego kontynentu. To Ukraina dzisiaj płaci wielką cenę krwi za wartości, które są fundamentem wolnego świata – mówił Tusk. - Musimy wspierać Ukrainę wszelkimi możliwymi środkami, w walce z tymi wartościami – dodał.

- Doszliśmy do porozumienia ws. produkcji i wsparcia Ukrainy w sprzęt i ekwipunek. Nie będziemy unikać zasad komercyjnych przy dostawach na Ukrainę. Uzyskaliśmy wzajemne zrozumienie co do sytuacji na granicy. Mamy wspólną wolę ws. (eksportu ukraińskiego - red.) zboża i blokady po naszej stronie, że (problemy - red.) zostaną rozwiązane - powiedział Tusk. Ocenił, że nie trzeba będzie w tym celu angażować instytucji międzynarodowych.

Nagranie ze wspólnego spotkania zamieścił w mediach społecznościowych również Wołodymyr Zełenski. "Doceniamy niezachwiane wsparcie Polski i nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy, a także nową formę współpracy mającą na celu zakupy broni na większą skalę na potrzeby Ukrainy: polski kredyt dla Ukrainy" - przekazał na Twitterze Zełenski.

Na koniec premier Tusk ogłosił w Kijowie, że polski rząd ustanowi posła Pawła Kowala (Koalicja Obywatelska) pełnomocnikiem ds. odbudowy Ukrainy.

