Tusk w Berlinie: Przez wiele lat w myśleniu o relacji Europa-Rosja dominowała iluzja

Donald Tusk 12 lutego po południu przyleciał do Berlina, gdzie spotkał się z niemieckim kanclerzem Olafem Scholzem. Na wspólnej konferencji prasowej, Tusk powiedział, że rozmowy w Berlinie dotyczyły współpracy polsko-niemieckiej, wzmocnienia i "nadania nowego impetu" Trójkątowi Weimarskiemu.

Polski premier podkreślił, że rozmowy dotyczy "najważniejszej potrzeby, jaką jest bezpieczeństwo naszych ojczyzn, całej Europy i bezpieczeństwo naszych sojuszników i sąsiadów". Dodał, że mówiąc o sąsiadach ma na myśli przede wszystkim Ukrainę.

Tusk: Przez wiele lat w myśleniu o relacji Europa-Rosja dominowała iluzja

- Historia okazała się niezwykle okrutna i zaskakująca, kilka lat temu nikt by nie pomyślał, że Polska i Niemcy będą ściśle współpracowały, także militarnie w obronie Ukrainy przed rosyjską agresją. Przez wiele lat, nie tylko w UE, w myśleniu o relacji Europa-Rosja dominowały: iluzja, wishful thinking, czasami trywialne interesy brały górę nad geopolitycznym rozsądkiem i wyobraźnią - powiedział polski premier.

Podkreślił, że "jest rzeczą absolutnie kluczową dla przyszłości Europy, abyśmy z dawnej historii, II wojny światowej, ale też z tej historii ostatnich lat, wyciągnęli właściwe lekcje". - Pierwszym przykazaniem, i myślę, że akurat liderzy Polski i Niemiec mają tu szczególny obowiązek i szczególne prawo głośno to powiedzieć, powinna być dbałość o jedność Europy w konfrontacji z agresywną polityką Rosji i to w każdym wymiarze - powiedział Tusk.

Kanclerz Niemiec: proponuję, abyśmy nadali nowy impet Trójkątowi Weimarskiemu

Zaznaczył, że bezpieczeństwo ma wiele wymiarów - to jest bezpośrednie wsparcie Ukrainy, odbudowa realnej siły militarnej Europy jako całości, wspólna polityka energetyczna i bezpieczeństwo żywnościowe.

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz podkreślił na wspólnej konferencji prasowej z Tuskiem, że uzgodnienie przez UE pakietu pomocy dla Ukrainy w wysokości 50 mld euro do 2027 r. stanowi sygnał wysłany do USA. Wyraził nadzieję, że kongres amerykański też zatwierdzi niezbędne środki na wsparcie Ukrainy. Scholz nawiązał też do tego, że premier Tusk przybył do Berlina z Paryża. - Ścisła współpraca naszych trzech krajów jest dla nas bardzo ważna, dlatego proponuję, abyśmy nadali nowego impetu Trójkątowi Weimarskiemu tak, aby nadać nowe impulsy UE - powiedział.

Źródło: Radio ZET/ Karol Kostrzewa, Mikołaj Małecki (PAP)