Ukraina bliżej NATO? Ważna zapowiedź Dudy w Kijowie

Andrzej Duda udał się wraz z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą z niespodziewaną wizytą do Kijowa. Obaj spotkali się tam z ukraińskim przywódcą Wołodymyrem Zełenskim. Jednym z wątków, który pojawił się w trakcie wystąpienia po spotkaniu prezydentów, był zbliżający się szczyt NATO, który w dniach 11-12 lipca odbędzie się w Wilnie.

Duda w Kijowie. "Ukraina jest dumna i wolna"

- Głęboko w to wierzymy i wszystko czynimy, aby ten szczyt był szczytem rzeczywiście decyzyjnym, by wzmocnił bezpieczeństwo naszej części Europy, bo głęboko wierzymy, że bezpieczeństwo Ukrainy to także bezpieczeństwo nas wszystkich - powiedział Duda. Oświadczył też, że wzmocnienie NATO w naszej części Europy leży w interesie wszystkich państw regionu.

To są nasze wspólne interesy, aby NATO w naszej części Europy było jak najsilniejsze, a w miarę w niedalekiej przyszłości, by Ukraina stała się także pełnoprawną częścią Sojuszu Północnoatlantyckiego, jedną z armii Sojuszu objętą artykułem 5. Traktatu. Będziemy czynili wszystko, aby w miarę możliwości jak najszybciej to się stało Andrzej Duda

Duda podkreślił jednocześnie, że "Ukraina jest dumna i wolna i taką będzie". - Ukraina zwycięży mimo rosyjskiej agresji, mimo wojny, mimo że została prawie półtora roku temu napadnięta przez dużo silniejszego wroga, bez żadnej przyczyny, bez usprawiedliwienia - powiedział.

Odniósł się również do konsekwencji weekendowego "marszu na Moskwę" oraz buntu Wagnerowców pod przywództwem Jewgienija Prigożyna. - Zapowiedź rozmieszczenia Grupy Wagnera oraz rosyjskiej broni jądrowej na Białorusi zmienia w istocie architekturę bezpieczeństwa w naszym regionie - powiedział.

Zaznaczył przy tym, że "granica polsko-białoruska znajduje się pod atakiem hybrydowym od lat". Zapewnił, że "tam cały czas jest ogromne wzmocnienie stanu bezpieczeństwa".

Zełenski: chcielibyśmy usłyszeć, że po wojnie Ukraina będzie członkiem NATO

Z kolei Zełenski rozpoczął swoje wystąpienie od podziękowań, skierowanych w stronę Dudy i Nausedy - Dziękuję naszym najważniejszym sojusznikom - Polsce i Litwie - za pomoc - podkreślił, dodając też, że dziękuje tym krajom także za przyjęcie ukraińskich uchodźców. Jego zdaniem szczyt NATO w Wilnie będzie okazją do "jasnego określenia sprawy członkostwa Ukrainy w Sojuszu".

- Chcielibyśmy usłyszeć, że po wojnie Ukraina stanie się członkiem NATO, chcielibyśmy, by Ukraina otrzymała też gwarancje bezpieczeństwa na okres poprzedzający akcesję do Sojuszu - oświadczył. On również wypowiedział się na temat sytuacji politycznej w Rosji i na Białorusi. - Według naszego wywiadu Grupa Wagnera na Białorusi nie zagraża naszemu bezpieczeństwu. Sytuacja na granicy z Białorusią jest pod kontrolą - oznajmił.

RadioZET.pl/PAP