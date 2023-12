Ukraina i Mołdawia bliżej UE? Jest decyzja. Orban "nieobecny" na sali

Rada Europejska podjęła decyzję o rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych z Ukrainą i Mołdawią. Gruzja zyskała status kandydata. Taką informację ogłosił w czwartek wieczorem przewodniczący RE Charles Michel.

"UE rozpocznie negocjacje z Bośnią i Hercegowiną po osiągnięciu niezbędnego stopnia zgodności z kryteriami członkostwa i zwróciła się do Komisji o przedstawienie do marca sprawozdania umożliwiającego podjęcie takiej decyzji. To wyraźny sygnał nadziei dla narodów tych krajów i dla naszego kontynentu" - podkreślił Michel w mediach społecznościowych.

Decyzja UE ws. rozpoczęcia rozmów akcesyjnych z Ukrainą i Mołdawią

Jak poinformowali dziennikarzy wysokiej rangi dyplomaci unijni, tym decyzjom nie sprzeciwił się żaden ze zgromadzonych na spotkaniu przywódców. Nie oznacza to jednak, że wszyscy członkowie Wspólnoty poparli ten pomysł. Jedynym państwem, które ma inne zdanie na ten temat, są Węgry.

Przed rozpoczęciem szczytu premier Węgier Viktor Orban deklarował, że jego kraj podtrzymuje swój sprzeciw wobec rozpoczęcia rozmów akcesyjnych z Ukrainą. Uzasadniał swoje stanowisko wskazując, że - według Budapesztu - Ukraina spełniła tylko trzy z siedmiu warunków, jakie UE postawiła przed rozpoczęciem negocjacji akcesyjnych, a to oznacza że nie ma podstaw do rozpoczęcia z Kijowem takich rozmów.

Następnie Orban spotkał się z przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen, prezydentem Francji Emmanuelem Macronem i kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem, którzy przekonywali węgierskiego przywódcę do zmiany stanowiska.

Dyplomaci w UE: Orban nieobecny na sali w trakcie głosowania

Jak przekazali mediom dyplomaci unijni, w czasie podejmowania decyzji o rozpoczęciu rozmów akcesyjnych z Ukrainą premier Orban "był chwilowo nieobecny". Źródła zapewniają jednocześnie, że ta "nieobecność" była wcześniej uzgodniona "w konstruktywny sposób".

Sam węgierski przywódca w nagraniu wideo opublikowanym na Facebooku wkrótce po ogłoszeniu decyzji o rozpoczęciu rozmów akcesyjnych z Kijowem powiedział, że jest to - jego zdaniem - zły krok.

"Ale 26 państw członkowskich było nieugiętych, że ta decyzja musi zostać podjęta. Węgry zdecydowały zatem, że skoro 26 państw tak chce, to powinny one iść własną drogą. Węgry nie chciały uczestniczyć w tej złej decyzji i dlatego trzymały się od niej z daleka" - wyjaśnił Viktor Orban.

Źródło: Radio ZET/PAP/Twitter