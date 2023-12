"Ukraina jest o krok od porażki". Poważne ostrzeżenie dla Zachodu

Wojna w Ukrainie trwa od 24 lutego 2022 roku, gdy armia Władimira Putina zaatakowała niepodległe terytorium naszych wschodnich sąsiadów. Na ten nic nie wskazuje na to, aby doszło do rychłego zawieszenia broni, rozpoczęcia negocjacji bądź jednoznacznego zwycięstwa jednej ze stron.

Kasparow: Ukraina o krok od przegranej, to wina Zachodu

Coraz częściej pobrzmiewa jednak pesymistyczny scenariusz, w którym Ukraina nie odnosi zwycięstwa. Wspomniał o tym ostatnia Garri Kasparow. Dawny rosyjski arcymistrz szachowy, a dziś opozycjonista i zadeklarowany przeciwnik Putina, ostrzegał, że "Ukraina jest o krok od przegrania wojny, a winę za to ponosi Zachód".

"Kraje NATO mogłyby dziś uzbroić Ukrainę ze swoich istniejących zapasów, gdyby chciały" - przyznał Kasparow. W swoim artykule opublikowanym przez portal niemieckiego dziennika "Welt" napisał także m.in., że administracja prezydenta USA Joe Bidena "obawia się porażki Putina bardziej niż zniszczenia Ukrainy" a "Europa odmawia uznania rzeczywistości: wojna już tu jest".

"W swoim przemówieniu inauguracyjnym nowy polski premier Donald Tusk wezwał do pełnej mobilizacji wolnego świata. Polska pokazała Europie, jak słowami i czynami przeciwstawić się Putinowi. Dziś musimy zaangażować się w dozbrajanie Ukrainy [...], trzeba dać Ukrainie broń i amunicję, której potrzebuje" - podkreślił.

Przypomniał też z historii,że brytyjski premier Neville Chamberlain i premier Francji Edouard Daladier "popełnili poważny błąd w Monachium w 1938 roku, ale przynajmniej nie zdawali sobie sprawy z zakresu celów Adolfa Hitlera". Zaznaczył jednocześnie, że "po dwóch latach obserwowania, jak Putin dokonuje ludobójstwa na Ukrainie, zachodni szefowie państw i rządów dokładnie wiedzą, czego chce Putin: zniszczyć Ukrainę".

Każdego dnia aktywiści protestują w obronie Gazy, ale kto maszeruje w obronie Ukrainy? W ciągu ostatnich dwóch lat Putin dokonał niezliczonych masakr w rodzaju tej z 7 października - Garri Kasparow

Rosyjski opozycjonista stwierdził również, że "gospodarczo, militarnie, kulturowo i technologicznie wolny świat dominuje nad Rosją i jej autorytarnymi sojusznikami" i że "brakuje tylko woli".

"Wyślijmy Ukrainie broń dalekiego zasięgu, której potrzebuje. Jeśli potrzebne będą dodatkowe dochody, wymagane podwyżki podatków byłyby znacznie mniejsze niż to, co Europa zapłaci, jeśli Putin wygra. Ukraina powinna zostać jak najszybciej przyjęta do UE i mieć zagwarantowane członkostwo w NATO po pokonaniu Putina" - podsumował Kasparow.

Źródło: Radio ZET/PAP