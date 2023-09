Ukraina złożyła skargę na Polskę. Ministerstwo opublikowało komunikat

Ukraina złożyła do WTO skargę przeciw Polsce, Słowacji i Węgrom ws. przedłużenia embarga na ukraińskie produkty rolne - poinformowała w poniedziałek wicepremier Ukrainy i minister gospodarki Julia Swyridenko. „Ważne jest dla nas udowodnienie, że poszczególne państwa członkowskie nie mogą zakazać importu ukraińskich towarów. Dlatego składamy przeciwko nim pozwy w WTO. Jednocześnie mamy nadzieję, że państwa te zniosą swoje ograniczenia i unikniemy długiego postępowania oraz rozstrzygnięcia tego sporu przed sądem" - wyjaśniła minister.

- Podtrzymujemy swoje stanowisko. Skarga Ukrainy do WTO nie robi na nas wrażenia, nie mamy zamiaru z tego powodu cofać się z embarga, które wprowadziliśmy - oświadczył w poniedziałek w Polsat News rzecznik rządu Piotr Müller.

W piątek Komisja Europejska nie przedłużyła embarga na ukraińskie zboże dla pięciu krajów - Polski, Węgier, Słowacji, Bułgarii i Rumunii. Po tej decyzji Warszawa, Budapeszt i Bratysława przedłużyły zakaz importu produktów rolnych z Ukrainy.

Jak pisaliśmy na RadioZET.pl, Słowacja przedłużyła zakaz na cztery rodzaje zbóż. Polska prócz przedłużenia zakazów, wprowadziła dodatkowe na ukraińską mąkę i paszę. Węgry wprowadziły embargo na 25 dodatkowych produktów, również mięs.

- Wprowadzaliśmy zakaz zgodnie z naszymi słowami. Tak, jak powiedziałem kilka dni temu: albo Komisja Europejska przedłuży zakaz wwozu, przedłuży embargo, albo sami wprowadzimy embargo na kolejne miesiące, na kolejne kwartały do czasu wypracowania modelu współpracy z naszym wschodnim, ukraińskim sąsiadem - powiedział premier Mateusz Morawiecki w sobotę na VI Ogólnopolskim Święcie Wdzięczni Polskiej Wsi, które odbyło się we wsi Miętne koło Garwolina.

"Sytuacja jest niezwykle delikatna. Musimy chronić polskie rolnictwo"

Czy to dobrze, że embargo na ukraińskie zboże zostało podtrzymane? - zapytała Beata Lubecka w Radiu ZET pierwszego wiceprzewodniczącego Polski 2050, kandydata do Sejmu Trzeciej Drogi, Michała Koboskę. - Takie były zapowiedzi, więc można powiedzieć, że oni są konsekwentni. My jako kraj jesteśmy generalnie obrażeni na UE. Oczywiście to jest problem sam w sobie, bardzo poważny problem, ale trzeba go traktować, jako element większej całości. Rząd PiS-u jest jednocześnie wewnątrz UE i na zewnątrz UE – odpowiedział Kobosko w popołudniowym Gościu Radia ZET.

- Rzeczą podstawową jest zapewnienie, żeby to zboże przez Polskę przejeżdżało. Żeby zaczął funkcjonować system kaucyjny, w którym to zboże nie będzie zalewało polskiego rynku, bo to jest ostatnia rzecz, która jest nam potrzebna. Proszę nie mieć do mnie pretensji, że rząd PiS-u sobie z niczym nie radzi. Jest istotne ryzyko dla naszych rolników i przetwórstwa spożywczego, że polski rynek zostanie zalany towarami, które są zdecydowanie tańsze. Sytuacja jest niezwykle delikatna - zaakcentował Kobosko i dodał, że Polska musi chronić swoje rolnictwo.