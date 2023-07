USA ostrzegają Białoruś i Rosję ws. Polski. Tak zareaguje Waszyngton w przypadku agresji

- Jeśli będzie to konieczne, będziemy bronić każdego centymetra terytorium NATO - oświadczył w poniedziałek rzecznik Departamentu Stanu USA Matthew Miller, odnosząc się w odpowiedzi na pytanie PAP do sugestii białoruskiego dyktatora o "wycieczce" wagnerowców do Polski. Zaznaczył również, że w regionie jest tylko jeden kraj, który zademonstrował gotowość do inwazji na swoich sąsiadów i jest to Rosja.