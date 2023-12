USA zaniechają dalszej pomocy dla Ukrainy? Znamienne słowa z Białego Domu

Kolejne niepokojące wieści płyną z USA dla walczącej z Rosją Ukrainy. Amerykanie, którzy wiodą prym w militarnym wsparciu Kijowa, mogą zaniechać dalszej pomocy. W środę republikanie zablokowali projekt ustawy, która przewidywała 61 mld dolarów wydatków związanych ze wsparciem Ukrainy.

Znamienne słowa wypowiedział w tej sprawie rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA John Kirby. - Biorąc pod uwagę, jak stoją sprawy na Kapitolu, nie jesteśmy w stanie złożyć takiej obietnicy – powiedział Kirby na konferencji prasowej.

Koniec pomocy USA dla Ukrainy? Biały Dom reaguje

Dodał, że dzieje się tak, mimo że wiadomo, że pomoc Ukrainie popiera większość kongresmenów obydwu partii i w obydwu izbach. - Jest po prostu mała liczba republikanów, która chce trzymać (pomoc dla Ukrainy – red.) jako zakładnika, żądając dość skrajnej polityki na granicy - stwierdził Kirby.

Zaznaczył, że choć prezydent nie zgadza się na skrajne rozwiązania, chce podjąć negocjacje w dobrej wierze na temat zmian w polityce imigracyjnej. Odmówił jednak "publicznych negocjacji" i podania szczegółów na temat ewentualnego kompromisu.

- Tu chodzi o kompromis. A w kompromisie nikt nie dostaje wszystkiego, czego chce. Ale nie to słyszymy ze strony republikanów w Izbie. Oni przyjmują postawę „nie bierzemy jeńców”, wszystko albo nic. Cóż, to po prostu nie jest negocjowanie w dobrej wierze - powiedział Kirby.

Pytany o ewentualne negocjacje na temat zakończenia wojny, przedstawiciel Białego Domu stwierdził, że decyzja w tej sprawie należy jedynie do prezydenta Zełenskiego. - Siedząc na jego miejscu i patrząc na front, widać tam wielu Rosjan, a ich liczba się zwiększa, bo Putin kontynuuję rekrutację dodatkowych sił, by włączyć je do walki [...] Więc chcemy, by był gotowy, by temu sprostać, i nie tylko mógł się bronić, ale przejść do ofensywy [...] my chcemy dać mu do tego narzędzia – zapewniał.

