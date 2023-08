Wagnerowcy mogą użyć broni na granicy? Ekspertka: to nie są grzeczni chłopcy

- Zgodnie z naszymi danymi, na terytorium Białorusi jest ok. 4 tys. wagnerowców, a według informacji od prezydenta Litwy nawet odrobinę więcej - przekazał premier Mateusz Morawiecki, który w czwartek odwiedził Przesmyk Suwalski, gdzie spotkał się z prezydentem Gitanasem Nausedą.

- Rosjanie w ten sposób testują reakcję Polski i reakcję naszych sojuszników. My na te ruskie i białoruskie prowokacje, których instrumentem jest Grupa Wagnera, odpowiadamy bardzo zdecydowanie. Odpowiedzieliśmy zresztą już na samym początku, tworząc odpowiednią zaporę na granicy polsko-białoruskiej - dodał szef rządu. Mimo to - mówił Morawiecki - cały czas są próby przekraczania granicy, a od początku roku było ich ponad 16 tys.

Wagnerowcy mogą użyć broni na granicy z Polską?

O możliwych zagrożeniach wynikających z obecności Grupy Wagnera na Białorusi rozmawiali z programie "Ukralina" w "Super Expressie" politolog Anna Dyner i gen. Mieczysław Bieniek.

Anna Dyner uważa, że jest jasne, że wagnerowcy pojawili się blisko granicy polsko-białoruskiej, aby wywołać strach w Polsce. Jej zdaniem powinniśmy przygotować się na rozmaite opcje prowokacji, choć trudno jest ocenić, czy obecność rosyjskich najemników niedaleko naszego kraju stanowi bezpośrednie zagrożenie.

Politolog podkreśliła, że wagnerowcy "to nie są grzeczni chłopcy" i mają doświadczenie bojowe w walkach w Ukrainie. - Możemy się obawiać dwóch rzeczy: pierwsza z nich jest taka, że grupa Wagnera operuje w Afryce i możemy się spodziewać przerzutu ludzi na granicę polsko-białoruską albo na granice Białorusi z innymi państwami NATO na flance wschodniej, czyli Łotwą i Litwą - powiedziała ekspertka.

Gen. Bieniek: zostaną zneutralizowani bardzo szybko

Czy możliwe jest użycie broni palnej przez wagnerowców na granicy polsko-białoruskiej? - Co do tego nasze służby mundurowe muszą być dużo bardziej przygotowane i przeszkolone, również ze względu na ubiór, nie taki w jakim zazwyczaj patroluje się granice, bo już co najmniej jeden samochód został przestrzelony, nie do końca wiadomo z czego - tłumaczyła.

Generał Mieczysław Bieniek podkreślił, że nie należy lekceważyć ewentualnego zagrożenia, ale nie ma także sensu zbytnio obawiać się działań tej grupy. - Formacja zorganizowana, gdyby ona chciała wejść na teren jakiegokolwiek państwa NATO-wskiego, zostanie zneutralizowana w bardzo szybki sposób. Oni sobie mogą maszerować z Rostowa nad Donem do Moskwy i ten chaos decyzyjny spowodował, że przeszli 400 kilometrów, strącili kilka samolotów i śmigłowców i dopiero się zdecydowano podjąć z nimi rozmowy - mówił gość "SE".

