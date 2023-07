Wagnerowcy za polską granicą. Są nowe zdjęcia. Uwagę zwraca ważny szczegół

Zdjęcia satelitarne obozu Grupy Wagnera pochodzą z 23 lipca. Rozbito go pod miejscowością Tsel niedaleko miasta Osipowicze w obwodzie mohylewskim na Białorusi. Od granicy z Ukrainą dzieli je 200 km, od Mińska - 90 (około 315 km od granicy z Polską - red.). Na fotografiach widać setki samochodów osobowych, małych ciężarówek, pickupów oraz sprzęt budowlany, który według ukraińskich mediów był widziany na zdjęciach już wcześniej.

Nowe zdjęcia obozu wagnerowców na Białorusi. "Prawdziwy powód"

Białoruski niezależny portal Belaruski Hajun informuje, że miejsce to wybrano nieprzypadkowo. Uwagę obserwatorów zwrócił szczególnie obszar położony na prawo od bazy. Na Twitterze podano "prawdziwy powód takiego umiejscowienia obozu".

"Cmentarz przylega do jego ogrodzenia od północy, co pozwala na zorganizowanie szybkiej dostawy do miejsca docelowego, a otaczające bazę lasy dają nieograniczone możliwości rozbudowy" - czytamy. "Nie sposób nie zauważyć wspaniałego widoku na rzekę Świsłocz" - dodał serwis.

Służba Graniczna Ukrainy poinformowała, że na dzień 22 lipca na terytorium Białorusi przebywało około pięciu tysięcy wagnerowców. Do kraju dotarł dziesiąty konwój najemników.

Siły najemniczej Grupy Wagnera, które przebywają na Białorusi, nie stanowią zagrożenia militarnego dla Polski ani dla Ukrainy, o ile nie zostaną wyposażone w ciężką broń – ocenił w najnowszym raporcie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Jak dodano, oddanie takiej broni rosyjskiemu ministerstwu obrony było warunkiem porozumienia między Putinem, Łukaszenką i właścicielem Grupy Wagnera Jewgienijem Prigożynem, kończącego zbrojny bunt wagnerowców w czerwcu – podkreślił ISW.

Instytut nawiązał do niedzielnego spotkania Władimira Putina z Alaksandrem Łukaszenką w Petersburgu, podczas którego dyktatorzy Rosji i Białorusi rozmawiali o Grupie Wagnera jako zagrożeniu dla Polski. Instytut zauważył, że podczas spotkania z Łukaszenką Putin poczynił kilka symbolicznych gestów, które miały świadczyć o jego władzy i dominacji nad skoncentrowaną w Petersburgu frakcją zwolenników Prigożyna.

