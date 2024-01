Wałęsa podał "instrukcję" obalenia Putina. "Kochani Rosjanie"

Lech Wałęsa w piątek w Studiu PAP odnosząc się do wojny w Ukrainie, zaatakowanej w 2022 r. przez Rosję, i jej możliwego dalszego przebiegu ocenił, że wszystko zależy od tego, jaką koncepcję wobec Kremla zastosują kraje Zachodu. - Ja proponuję wzór Solidarności - zaznaczył.

- Argumenty, radiostacje, gazety, ulotki wszędzie mówiące: kochani Rosjanie, my nie jesteśmy przeciwko wam, my was kochamy, tylko macie niedobry system. Kochany Rosjaninie, nie wierzysz mi? To zobacz. Twój sąsiad z prawej z twojego bloku już nie żyje, bo Putin wziął go do wojska i już zginął. Jutro zginie twój syn, bo Putin go wziął do wojska, a ty za dwa dni zginiesz - powiedział.

Zmiana władzy w Rosji? Lech Wałęsa podaje "instrukcję"

Były prezydent podkreślił, że należy przekonywać rosyjskich obywateli, że razem z pomocą Zachodu mogą zmienić system polityczny w swoim kraju. - Nie czołgami, nie rakietami, nie strachem, tylko propagandą, by poprzez lata dotrzeć do Rosjan - dodał.

- Nawet jeśli Ukraina pokona Rosję, to Rosja potrzebuje dziesięciu lat, by się podnieść i znów zrobić to, co robimy. Rosji trzeba pomóc zmienić system polityczny. Gdyby naczelnik Rosji i Chin miał tylko nie więcej jak dwie kadencje, nie dłużej niż pięć lat, nigdy by nie stworzył takiej bandy, która zagraża światu. Dlatego pomóżmy Rosji pokojowo, przekonując, propagandowo zmienić system. Będą szczęśliwi - powiedział.

Wałęsa przytoczył przykład Solidarności, która - jak mówił - "dała radę przeprowadzić pokojowo zmiany" w "dużo gorszej i niebezpiecznej sytuacji". - Wykonaliśmy to pięknie, pokojowo, argumentami. Tylko trzeba się do tego przygotować, trzeba być przekonanym, trzeba ustawić propagandę; argumenty, że nie mają wyboru, muszą się zgadzać. I to my stosowaliśmy, ze mną na czele - podkreślił.

Źródło: Radio ZET/PAP - Adrian Kowarzyk