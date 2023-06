Misja pokojowa Watykanu dotarła już do Moskwy. Od wtorku 27 czerwca jest tam Matteo Maria Zuppi - watykański wysłannik papieża, który brał udział m.in. w zawieraniu porozumienia w Mozambiku (1992 r.), a z początkiem miesiąca spotkał się w Kijowie z prezydentem Ukrainy. Watykan utajnił plan pobytu kardynała. Włoskie media i agencja prasowa ANSA nieoficjalnie potwierdza jednak doniesienia, o których informowaliśmy już wcześniej - dojdzie do spotkania z patriarchą Cyrylem, głową rosyjskiego Kościoła.

Watykan na Kremlu. Msza i spotkanie z Cyrylem

Według ANSY agenda watykańskich spotkań może być w każdej chwili zmieniona, stąd brak jakichkolwiek informacji o ich przebiegu. Do tej pory wiadomo, że Zuppi odprawi w czwartek mszę w moskiewskiej katedrze Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny. Nieoficjalne sugestie wskazują jednak dodatkowo spotkanie na Kremlu - w sprawie ukraińskich dzieci deportowanych do Rosji - i rozmowę w siedzibie prawosławnego Patriarchatu z patriarchą Cyrylem, głową rosyjskiego Kościoła otwarcie popierającego wojnę w Ukrainie (w jednym z wywiadów zapewniał, że Rosja nigdy nikogo nie napadła, a on sam jest lojalny wobec władz Rosji). Do takiego spotkania miałoby dojść w piątkowy poranek.

Co ciekawe tożsame źródła, na które powołują się włoskie media, podaje, że Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie planuje spotkania z kardynałem. Wiadomość tę przekazała także rosyjska agencja informacyjna Ria Novosti.

Przypomnijmy, że zapowiadając misję kardynała Zuppiego w Rosji, Watykan oświadczył, że jej głównym celem jest "zachęcenie do gestów człowieczeństwa, które mogą przyczynić się do rozwiązania obecnej tragicznej sytuacji i znalezienia sposobów na osiągnięcie sprawiedliwego pokoju". Z początkiem czerwca Zuppi był w Kijowie, gdzie rozmawiał m.in. z prezydentem Zełenskim. Poza tym spotkał się z Dmytrem Lubinetsem, komisarzem ukraińskiego parlamentu ds. praw człowieka i członkami Rady Kościołów i Związków Wyznaniowych.

RadioZET.pl/ANSA