Watykan na Kremlu. Wysłannik Kościoła "pozdrowił" patriarchę Cyryla. Wiadomo, co odpowiedział

Od wtorku 27 czerwca w Moskwie stacjonował Matteo Maria Zuppi - watykański wysłannik papieża, który brał udział m.in. w zawieraniu porozumienia w Mozambiku (1992 r.), a z początkiem miesiąca spotkał się w Kijowie z prezydentem Ukrainy. Misja pokojowa państwa kościelnego zakładała też wizytę na Kremlu - do czego ostatecznie doszło, choć Watykan do samego końca utrzymywał ją w tajemnicy. Pierwsze pogłoski o docelowym spotkaniu z patriarchą pojawiły się we włoskiej agencji prasowej ANSA.

Watykan na Kremlu. Wysłannik papieża pojechał pozdrowić zwolennika masowego mordu

"Z zadowoleniem przyjmujemy wszelkie misje mediacyjne mające na celu przezwyciężenie tragicznego konfliktu na Ukrainie i jak najszybsze ustanowienie sprawiedliwego pokoju" - głosi komunikat rosyjskiego patriarchatu. To rosyjska strona pierwsza wyznała, że Cyryl spotkał się w czwartek 29 czerwca z Matteo Marią Zuppim w klasztorze Daniłowskim w Moskwie.

"(Cyryl - red.) serdecznie powitał dostojnego gościa i powiedział w szczególności, że w czasie, gdy istnieją bardzo duże problemy w stosunkach między Rosją a Zachodem, gdy mamy do czynienia z ogromnym napięciem w stosunkach politycznych i realnym zagrożeniem poważnym światowym konfliktem zbrojnym, bardzo ważne jest, aby wszystkie siły zainteresowane zachowaniem pokoju i sprawiedliwości zjednoczyły się, aby zapobiec takiemu możliwemu rozwojowi wydarzeń" - relacjonują rozmowę kościelne media z Rosji. Cyryl w trakcie rozmowy miał nawiązać do okresu zimnej wojny i tamtejszej "współpracy" obu Kościołów.

"Kościoły mogą wspólnymi wysiłkami zapobiec negatywnemu rozwojowi okoliczności politycznych i służyć sprawie pokoju i sprawiedliwości" - oceniał. Delegat Watykanu z kolei, o czym donosi serwis VaticanNews, "pozdrowił patriarchę od papieża Franciszka". Dodał, że dialog powinien zostać podtrzymany.

Patriarcha Cyryl, który u schyłku 2022 r. z kościelnych ambon wyrokował, że "Zachód przeżywa upadek wiary", a "rosyjscy chłopcy" na ukraińskim froncie "kierują się prawosławnym poczuciem moralnym", tym razem miał powiedzieć, że sytuacja na Ukrainie jest dla niego "osobiście niezwykle bolesna".

"Stoję na czele Kościoła prawosławnego, którego trzoda znajduje się zarówno w Rosji, jak i na Ukrainie, a także w innych krajach. Dlatego cierpienie narodu ukraińskiego i rosyjskiego głęboko rani moje serce. Dlatego od 2014 roku we wszystkich naszych kościołach ofiarujemy specjalne [...] modlitwy o pokój na Ukrainie. Używamy i będziemy nadal używać wszelkich środków, aby jak najszybciej zakończyć ten straszny konflikt, tak aby było jak najmniej ofiar" - miał stwierdzić. Obie strony uznały za szczególnie istotną kwestie humanitarne i rozeszły się, jednocześnie podtrzymując chęć dialogu w przyszłości.

W piątek 30 czerwca Cyryl, według rosyjskich mediów, miał już przebywać w obwodzie królewieckim. Spotkał się z tamtejszym biskupem. Matteo Maria Zuppi wrócił do Włoch.

