Watykanista ocenia papieża Franciszka. Wyjaśnia, skąd jego stanowisko ws. wojny w Ukrainie

Postawa papieża Franciszka wobec inwazji Rosji na Ukrainę co najmniej zaskakuje. Potwierdzają to wydarzenia z 25 sierpnia, kiedy na zakończenie telemostu z młodymi katolikami z Petersburga biskup Rzymu mówił o „dumie z wielkiej Rosji”, imperium carskim i „spadkobiercach matki Rosji”. - Jeśli rozpatrujemy te słowa w kontekście wszystkich wypowiedzi Franciszka od czasu pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę, to w pewnym sensie one nie dziwią, choć słusznie oburzają. Przecież imperialistyczna przeszłość Rosji jest w tej chwili wykorzystywana przez Kreml do usprawiedliwiania tego, co dzieje się w Ukrainie – komentuje Edward Augustyn, watykanista i redaktor „Tygodnika Powszechnego”.

Dodaje, że „Papież mówi o wielkiej Rosji tym samym językiem, co Kreml”. - Watykan kilka dni później tłumaczył, że papieżowi wcale nie chodziło o chwalenie imperializmu ani tych postaci, tylko o pokazywanie pozytywnych wartości w historii i dziedzictwie. Takie bardzo pokrętne tłumaczenie – mówi.

Kontrowersyjne słowa papieża Franciszka o Rosji

Watykanista tłumaczy: - Mogłoby się wydawać, że Franciszek nie zna historii. Myślę, że pół biedy, gdyby tak było. Jakby nie znał historii, to by się na nią nie powoływał i byłby bardziej ostrożny. A on zna historię, tylko inną jej wersję – tą propagowaną przez Rosjan i Kreml.

- Franciszek jest absolutnie nieprzewidywalny, niezależny, mówi, to co chce i uważa za słuszne – bez względu na propagandę danego środowiska. On mówi to, do czego jest przekonany. Złośliwi by powiedzieli, że nie zawsze myśli, co mówi.

Edward Augustyn podkreśla, że „papież nigdy nie popierał Putina i Rosji w tej agresji, nawet jeśli milczał i nie potępiał wprost”. - To byłoby w jakiś sposób do zaakceptowania, gdyby te niejasne wahania dyplomatyczne. Raz mówił, że NATO szczekało pod bramami Rosji, co doprowadziło do wojny. Potem tłumaczył, że Ukraina de facto ma prawo się bronić. Takie wahania spowodowały upadek autorytetu papieża – zapewnia watykanista.

Watykanista: pochodzenia papieża ma wpływ na jego poglądy

Skąd taka postawa Franciszka? Edward Augustyn przypomina, że nie bez znaczenia jest pochodzenie obecnego papieża.

- Jest Argentyńczykiem, który wychowywał się w latach 40. i 50., kiedy do głosu dochodził peronizm, czyli argentyńska trzecia droga pomiędzy kapitalizmem i komunizmem. Mieszkańcom tej części świata imperializm bardziej kojarzy się przede wszystkim z USA, a nie Rosją czy Związkiem Radzieckim. Widzieli, jak Stany Zjednoczone popierały dyktatury w ich krajach – mówi gość podcastu „Współrzędne Świata”.

Watykanista przypomina, że Franciszek wielokrotnie mówił o fascynacji literaturą rosyjską, Bardzo często cytuje Dostojewskiego. Ta fascynacja Wschodem jest też charakterystyczna dla jezuitów, do których należy Franciszek. Trochę naiwne jest łączenie wielkich artystów z narodem i państwem – jakby oni czerpali z geniuszu narodów i przywódców oraz odwrotnie. Papież jesienią ubiegłego roku wprost powiedział, że nie wierzy, aby to Rosjanie dokonali takich strasznych zbrodni w Ukrainie. Że to musieli być Czeczeńcy albo Buriaci – komentuje.

Edward Augustyn dodaje, że „Watykan od kilku pontyfikatów z mocnym sentymentem patrzył na odrodzenie chrześcijaństwa w Rosji po upadku Związku Radzieckiego”. - Ta Rosja wydawała im się spełnieniem tajemnicy fatimskiej – że Rosja się nawróciła i będzie pokój na świecie. Wojna w Ukrainie powinna zmienić wszystko, ale jak widać, nie do końca tak się stało – komentuje.

„Franciszek nie chciał pojechać do Ukrainy”

Czy Watykan prowadzi negocjacje pomiędzy Rosją a Ukrainą? Ekspert odpowiada, że papież bardzo chciałby być zaangażowany w taki proces pokojowy. - On wielokrotnie powtarzał, że jego rolą jako papieża jest doprowadzenie do pokoju. Mówił o tym w pierwszej rozmowie z arcybiskupem Swiatosławem Szewczukiem (zwierzchnik kościoła grekokatolickiego w Ukrainie – red.) kilka dni po inwazji. Franciszek jest do tych słów przywiązany. Robi wszystko, co może. Zabiegał o rozmowę z Putinem. Wręcz poszedł sam do ambasady rosyjskiej, żeby prosić o bezpośredni kontakt do Putina. Propozycja została odrzucona – mówi.

Watykanista przypomina, że obecnym wysłannikiem papieża do Ukrainy i Rosji jest kardynał Matteo Zuppi, przewodniczący włoskiego episkopatu. - On nie jest związany z Kurią Rzymską. Papież generalnie nie ma zaufania do ludzi, którzy otaczają go w Watykanie – dodaje.

Augustyn podkreśla, że Franciszek już kilkakrotnie miał okazję pojechać na Ukrainę od czasu pełnoskalowej inwazji Kremla. - Nie chciał tego, a on jest uparty. Powiedział, że pojedzie do Kijowa, jak najpierw będzie w Moskwie. Na to nie ma obecnie widoków – podsumowuje.