Wiceszef rosyjskiej dumy zapowiada odbudowę ZSRR. "Okupacja sąsiednich krajów"

Elita polityczna Rosji nie raz dawała w ostatnich latach sygnał, że jest niepogodzona z rozpadem Związku Radzieckiego i utratą wpływów np. Europie czy Azji. Te głosy są coraz głośniejsze wśród kremlowskich polityków, zwłaszcza po pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę.

Ukraiński serwis Obozrevatel przekazał najnowszą i bardzo kontrowersyjną wypowiedź zastępcy przewodniczącego Dumy Państwowej i polityka Jednej Rosji Jewgienija Fiodorowa. W wywiadzie dla mediów państwowych stwierdził, że Rosja zamierza „odbudować Związek Radziecki poprzez okupację sąsiadów". Według niego kraje poradzieckie rzekomo „nielegalnie odłączyły się od ZSRR".

Rosja. Wiceszef Dumy Państwowej chce odbudować ZSRR

Dodał, że Rosja już zaczęła „jednoczyć ZSRR”, okupując część Ukrainy. - Prędzej czy później wszystkie byłe republiki (Związku Sowieckiego - red.) będą w konflikcie lub będą walczyć z Rosją. Niektóre z nich będą walczyć później, jak Białoruś. Gruzja była już w stanie wojny, podobnie jak Ukraina. To dotyczy także Armenii - powiedział Fiodorow.

W ocenie propagandysty "współczesna Rosja to ZSRR". Jesteśmy Związkiem Radzieckim. W związku z tym my, jako właściciele terytorium Związku Radzieckiego, mamy prawo przywrócić integralność terytorialną Związku Sowieckiego, co zrobiliśmy to w Doniecku, Ługańsku, Krym i tak dalej – stwierdził.

W ostatnich miesiącach i latach pojawiało się wiele komentarzy ze strony kremlowskich polityków, którzy podważali niepodległość republik postradzieckich lub wprost wzywali do restauracji ZSRR.