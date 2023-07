Wiceszefowa KE: Kiedy myślę o Polsce, nie mam przed oczami prezesa PiS

Rafał Miżejewski: Chciałbym zacząć od kluczowej dla Polski sprawy. Kiedy odblokowane zostaną środki z Krajowego Planu Odbudowy?

Vera Jourova: Rzeczywiście, to ostry początek rozmowy. Wszystko jest w rękach strony polskiej. W ostatnim czasie zauważyliśmy postęp jeśli chodzi o korektę systemu dyscyplinującego sędziów. To był jeden z warunków odblokowania środków z KPO dla Polski. Teraz te przepisy są na biurku sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Mam świadomość, że czas upływa, dlatego Komisja życzyłaby sobie jak najszybszego wyroku w tej sprawie, żeby móc odblokować pieniądze dla Polski, ale to nie może być automatyczne.

W kontekście wywiązywania się Polski z realizacji kamieni milowych, powiedziała Pani, że czas płynie. Czy jest jakiś termin w tej kwestii?

Tak, jest nim koniec tego roku, kiedy środki z KPO powinny być już uruchomione w ramach krajowych inwestycji. Rzeczywiście, czas dla Polski w tej sprawie płynie.

Czy Polska z tygodnia na tydzień zbliża się do otrzymania tych środków? Czy Komisja Europejska dostrzega postęp w realizacji kamieni milowych?

Tak. Dostrzegamy postęp, którym bez wątpienia była nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym autorstwa prezydenta Andrzeja Dudy i skierowana do Trybunału Konstytucyjnego. To przepisy, które mogą realnie odblokować środki dla Polski z KPO, jednak na razie wszyscy musimy czekać na wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Ze strony Komisji nie ma jednak żadnej presji w tej sprawie. To musi być autonomiczna procedura strony polskiej, jednak Komisja chciałaby, żeby werdykt w tej kwestii zapadł jak najszybciej. Polska po prostu potrzebuje tych funduszy. Dostrzegamy też ogromny wysiłek wykonany przez wszystkich Polaków w reakcji na rosyjską agresję i przyjęcie milionów uchodźców z Ukrainy. Także z tego powodu, chciałabym jak najszybciej odblokować te pieniądze dla Polski, jednak powtarzam: warunki są jasne i dobrze znane.

Czy ewentualna zmiana władzy w Polsce może przyspieszyć ten proces?

Nie mogę tego przewidywać.

Polski rząd przekonuje, że uwagi Komisji i Parlamentu Europejskiego kierowane wobec Warszawy to ingerencja w proces wyborczy. Czy Komisja Europejska chce wpłynąć na wynik wyborów parlamentarnych w Polsce?

My robimy po prostu swoją robotę. Naszym zadaniem jest reagowanie, kiedy prawo krajowe nie jest zgodne z prawem unijnym. W tym zakresie rozpoczęliśmy kilka postępowań, które zakończyły się w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Dlatego, że jako Komisja, nie jesteśmy interpretatorem unijnego prawa. W tej kwestii wszelkie wątpliwości kierujemy do unijnego trybunału. TSUE wielokrotnie orzekał, że są poważne wątpliwości dotyczące niezależności polskiego wymiaru sprawiedliwości. Czy to jest ingerencja w wybory? Jestem przekonana, że nie. W naszych regułach, które Polska zaakceptowała, praworządność jest jedną z podstawowych wartości. Rządy prawa mają kilka wymiarów. Dla jednych Komisja robi za dużo i ingeruje w zbyt wiele kwestii. Zazwyczaj takie głosy dobiegają z Warszawy. Dla drugich nie robimy wystarczająco dużo. W wielu krajach obywatele i podatnicy pytają nas, dlaczego nie reagujecie, kiedy niektóre kraje członkowskie rezygnują z demokratycznych wartości.

Premier Mateusz Morawiecki, pytany o kwestię KPO, kilkukrotnie wskazywał, że Polska korzysta już z części tych środków. Czy to prawda?

Nie mam takiej wiedzy. Być może nie docierają do mnie wszystkie informacje, ponieważ praktycznie nie zarządzam tymi pieniędzmi.

Jednym z kamieni milowych są zmiany w polskim Trybunale Konstytucyjnym. Czy dotyczy to także kwestii personalnych? Część sędziów TK kwestionuje mandat Julii Przyłębskiej do sprawowania funkcji prezes Trybunału.

Nasze obawy i rekomendacje nigdy nie dotyczyły konkretnych osób. Skupiamy się przede wszystkim na systemie i tak też jest w przypadku polskiego Trybunału Konstytucyjnego. Tak jest od 2015 roku, kiedy pod osłoną nocy polski rząd i prezydent dokonali zmian, które w mojej opinii zdemontowały niezależność Trybunału.

Kolejną sporną kwestią pomiędzy Brukselą a Warszawą jest temat relokacji migrantów. Polski rząd chce przeprowadzić w tej sprawie referendum. Jak Komisja reaguje na taki ruch?

To suwerenna kwestia każdego państwa członkowskiego, czy przeprowadzać referendum. Chcę tylko powiedzieć, że według mnie pakt migracyjny jest dobrze zbalansowanym rozwiązaniem. To swego rodzaju ulga, szczególnie dla takich państw jak Włochy, Grecja, Hiszpania. Że będą kraje, które odciążą ich w rozwiązaniu kwestii migracji. Polska pokazała już wielką solidarność z Ukraińcami po wybuchu wojny, za co jeszcze raz chciałbym podziękować każdemu Polakowi. Oczywiście, odrębną sprawą jest integracja migrantów. Od dawna przekonuje, że migranci powinni trafiać od krajów, w których będzie im łatwiej się zintegrować.

Czy Polska będzie musiała zapłacić karę, jeśli rząd nie zgodzi się na relokację migrantów?

Jeśli nazywa pan to karą, to na pewno nie. Nie nazywałabym tego karą, tylko solidarnością i polskim wkładem we wspólny projekt. Czy to przypadkiem nie są wartości, na podstawie których powstała Unia Europejska?

Ostatnio premier Morawiecki, mówiąc o zagrożeniach, które czyhają na Polskę, mówił o Grupie Wagnera na Wschodzie i „grupie Manfreda Webera” na Zachodzie. Jak Komisja reaguje na taką retorykę?

Oczywiście, nie podobają mi się tego typu porównania. Są zbyt daleko idące. Chciałbym, żeby nasz dialog wyglądał nieco inaczej.

Czy sprawa Polski to aktualnie pani największe wyzwanie i zmartwienie?

Kiedy któregoś dnia odejdę z Komisji i nad tym się zastanowię, to odpowiem: tak. To dla mnie trudne, bo z racji na moje pochodzenie, Polska jest mi bliska. Kiedy jednak myślę o tym kraju, przed oczami mam wielu wspaniałych ludzi, a niekoniecznie pana Jarosława Kaczyńskiego. Nie mogę jednak przymykać oczu, kiedy widzę jawne próby demontowania niezależności sądownictwa i mediów publicznych przez polskie władze. To dla mnie bardzo emocjonalna kwestia. Naprawdę, chciałabym widzieć postępy w realizacji kamieni milowych przez Polskę. Chcę, żeby Polacy mieli pewność, że ich sprawa zostanie rozpatrzona przez niezależnego sędziego i żeby propaganda rządowych mediów nie była jedynym źródłem informacji w kraju. Wszystko jest w rękach Polaków.

