Wielki protest w Izraelu. Zablokowano autostrady, żołnierze odmawiają służby

Protesty w Izraelu zaczęły się w styczniu, gdy prawicowy rząd Netanjahu zaprezentował plan reformy wymiaru sprawiedliwości, który zakładał okrojenie kompetencji Sądu Najwyższego, w tym pozbawienie go prawa do negowania decyzji rządu, przejęcie kontroli przez polityków nad mianowaniem sędziów czy umożliwienie parlamentowi uchylania decyzji sądów.

W marcu reforma została zawieszona, gdy rząd zgodził się usiąść do rozmów z opozycją, którym patronował prezydent Icchak Herzog. Protesty wybuchły z nową siłą, gdy negocjacje się załamały. We wtorek, w ramach tzw. Narodowego Dnia Oporu, przeciwnicy reformy zablokowali autostrady i zgromadzili się przed giełdą w Tel Awiwie oraz kwaterą główną armii. Policja poinformowała, że aresztowała 45 osób.

Protesty w Izraelu przeciw reformie sądownictwa

Agencja Reutera zauważyła, że protest wsparła grupa wojskowych. Chodzi o 161 oficerów rezerwy korpusu armii, którzy nadzorują operacje lotnictwa, a część także wciąż lata. - To najbardziej znaczący sprzeciw w wojsku jak do tej pory - powiedział cytowany przez Reutera emerytowany generał izraelskich sił powietrznych Asaf Agmon.

We wtorek od wczesnych godzin porannych tysiące ludzi gromadziły się w całym kraju, wielu miało izraelskie flagi. Protestujący zablokowali część autostrad, zorganizowali demonstracje na głównych stacjach kolejowych w godzinach popołudniowego szczytu i weszli na giełdę w Tel Awiwie, rzucając fałszywymi banknotami, które symbolizowały korupcję w kraju.

Demonstranci, z których wielu to żołnierze rezerwy, utworzyli ludzkie łańcuchy i zablokowali jedno z wejść do kwatery głównej Sił Obronnych Izraela w centrum Tel Awiwu. Przed giełdą odpalono świece dymne, uderzano w bębny, wznoszono transparenty z napisami "Uratujmy nasz startupowy naród" i "Dyktatura zabije gospodarkę".

Grupa demonstrantów zebrała się też przed siedzibą Histadrut, największego związku zawodowego w Izraelu, domagając się, aby organizacja wezwała do strajku generalnego, który może sparaliżować gospodarkę kraju - pisze agencja AP i przypomina, że związek wezwał do strajku w marcu, co przyczyniło się do zamrożenia przez Netanjahu prac nad reformami.

Obecny rząd Izraela, który sprawuje władzę od grudnia 2022 roku, jest najbardziej nacjonalistycznym i ortodoksyjnym gabinetem w 75-letniej historii tego państwa - pisze Associated Press. Krytycy reformy sądownictwa twierdzą, że zakłóci ona kruchy system kontroli i równowagi w kraju i skoncentruje władzę w rękach Netanjahu. Ponieważ premier jest oskarżony o oszustwo, nadużycie zaufania i przyjmowanie łapówek, próba poddania sądów kontroli polityków jest - ich zdaniem - przejawem konfliktu interesów.

Ustawa procedowana przez Kneset w tym tygodniu wyeliminowałaby zdolność Sądu Najwyższego do unieważniania decyzji rządowych, które uznałby za nieuzasadnione.

RadioZET.pl/PAP/Reuters