Umowa, dzięki której możliwy jest eksport żywności i nawozów z ukraińskich portów czarnomorskich, wygasa 17 lipca. Sekretarz generalny ONZ António Guterres czyni obecnie starania, aby ją przedłużyć.

- Celem jest usunięcie przeszkód wpływających na transakcje finansowe za pośrednictwem Rosyjskiego Banku Rolnego, co jest głównym niepokojem Federacji Rosyjskiej, a jednocześnie umożliwienie dalszego przepływu ukraińskiego zboża przez Morze Czarne - powiedział rzecznik ONZ.

Sekretarz generalny ONZ napisał list do Putina

Zapytany, czy Rosja odpowiedziała na list, Dujarric odpowiedział: - Wiemy, że go otrzymali i wiemy, że go rozpatrują. Jak podała agencja Anadolu, Rosja, w zamian za zgodę na przedłużenie umowy, chciałaby usunięcia przeszkód w eksporcie swoich nawozów oraz włączenia Rosyjskiego Banku Rolnego do międzynarodowego systemu płatniczego SWIFT, od którego odcięto reżim Putina w ramach sankcji za inwazję na Ukrainę. Zachodnie sankcje nie obejmują eksportu żywności i nawozów z Rosji, ale Kreml twierdzi, że jest on utrudniony z powodu ograniczeń w transakcjach bankowych. Moskwa domaga się też wznowienia eksportu amoniaku przez Ukrainę.

Dujarric powiedział, że sekretarzowi generalnemu zależy na przedłużeniu umowy, ponieważ gdyby do tego nie doszło, najmocniej uderzyłoby to w ubogich na całym świecie. Rzecznik ONZ podkreślił, że porozumienie przyczyniło się do trwałych obniżek światowych cen żywności, które są obecnie o ponad 23 proc. niższe od rekordowych poziomów z marca 2022 roku.

Umowa zawarta w lipcu 2022 roku przez Ukrainę, Rosję, Turcję i ONZ gwarantuje bezpieczny eksport zboża i nawozów z Ukrainy przez Morze Czarne. Porozumienie to było już kilkakrotnie przedłużane, jednak MSZ Rosji oświadczyło 4 lipca, że nie widzi możliwości kontynuowania tej inicjatywy.

RadioZET.pl/Anadolu/PAP