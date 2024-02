Władimir Putin wydał oświadczenie. Chodzi o rozmieszczenie broni nuklearnej

- Zawsze byliśmy kategorycznie przeciwni rozmieszczeniu broni nuklearnej w przestrzeni kosmicznej i nadal jesteśmy – powiedział Władimir Putin podczas spotkania z ministrem obrony Rosji Siergiejem Szojgu, który ze swojej strony zapewnił, że Rosja "nie ma" tego typu broni.

W zeszłym tygodniu "New York Times" podał, że amerykański wywiad posiada informacje o planach rozmieszczeniu przez Rosję nuklearnego systemu antysatelitarnego w przestrzeni kosmicznej, co może stanowić zagrożenie międzynarodowe.

Broń nuklearna w kosmosie? Władimir Putin odpowiada

Z kolei Mike Turner, republikański przewodniczący komisji ds. wywiadu Izby Reprezentantów, oświadczył, że komisja udostępniła wszystkim członkom Kongresu informację o "poważnym zagrożeniu dla bezpieczeństwa narodowego". Nie sprecyzował jednak natury tego zagrożenia.

Turner zaapelował do prezydenta USA Joe Bidena o odtajnienie informacji na temat niebezpieczeństwa. Zaznaczył, że jest to niezbędne, aby Kongres, administracja i sojusznicy mogli otwarcie omówić działania niezbędne do odpowiedniej reakcji na zagrożenie.

Źródło: Radio ZET/ PAP