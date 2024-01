Wojna domowa w Ukrainie? „Pojawia się trzeci mocny gracz”

Wojna w Ukrainie po prawie dwóch latach od pełnoskalowej inwazji Kremla znajduje się w fazie ataków rakietowych Rosji i piętrzących się problemów rządu w Kijowie. - Jesteśmy w sytuacji, kiedy kontrofensywa złamała sobie zęby na umocnieniach Rosjan. Niewiele działo się w okolicach Zaporoża, a Rosjanie mieli tam czas na zbudowanie umocnień – mówi Damian Duda, który wraz z innymi wolontariuszami udziela pomocy medycznej ukraińskim żołnierzom na froncie.

Dodaje: - Można powiedzieć, że Ukraińcy wyszli na zero, albo nawet delikatnie na minus. Jesteśmy w momencie, w którym ukraińskie wojsko jest zmęczone, morale opadają i kończą się środki bojowe. Zdaniem gościa podcastu „Współrzędne Świata” kluczowa będzie decyzja USA ws. dalszej pomocy wojskowej i gospodarczej dla Ukrainy. Jej wstrzymanie może skłonić inne kraje zachodnie do podobnych decyzji.

Wojna w Ukrainie. Polak opowiada o sytuacji na froncie

Prezes fundacji W Międzyczasie, który za swoją działalność na froncie został osobiście odznaczony przez Wołodymyra Zełenskiego, wielokrotnie doświadczył na swojej skórze piekła wojny. - Pracujemy na pierwszej linii frontu, tuż za żołnierzami. Kiedy Zełenski mówił, że Sołedar się nie podda, my już wiedzieliśmy, że jesteśmy okrążeni. Z całego batalionu, około 300 ludzi, wyszło nas 40 – przypomina.

- W Bachmucie ściągaliśmy z ulicy ciała cywili, którzy nie chcieli wyjechać z miasta. Chowaliśmy je w dołach. Kładliśmy na ciała drzwi i pisaliśmy imię i nazwisko, jak znaleźliśmy dokumenty. Nie chcieliśmy, żeby zwierzęta włóczyły te zwłoki i aby się nie rozkładały. Czasami nie mamy miejsca na ziemi, żeby położyć poszkodowanych, bo zwłoki są wszędzie porozsypywane.

Oceniając wojska Putina, podkreślił, że „mamy do czynienia z przeciwnikiem, który uczy się i nadal ma zasoby ludzkie”. - Rosjanie już nie rzucają ludzi na hura, nauczyli się walki miejskiej i kierują na front małe oddziały. A Ukrainie cały czas zasoby ludzkie się kończą – podkreśla.

Nie tylko Zełenski i Załużny walczą o wpływy. „Trzeci mocny gracz”

Brak sukcesów po pół roku kontrofensywy, widmo zmniejszenia pomocy wojskowej z Zachodu, kolejne ataki wojsk Putina – to wszystko sprawia, że również nad Dnieprem coraz częściej mówi się o potencjalnych rozmowach z Rosją. To w ocenie Damiana Dudy może doprowadzić do konfliktu, ale tym razem wewnątrz Ukrainy.

- Nie chcę być czarnym prorokiem, ale jak nie wydarzą się dwie rzeczy – zmiana systemu pozyskiwania rekrutów i reforma finansowania jednostek oraz walka z korupcją – to wkrótce może się okazać, że Ukraina nie będzie miała sił i środków, żeby walczyć. W takim scenariuszu rząd Ukrainy będzie zmuszony znaleźć sposób, aby dogadać się z Rosjanami. W tej sytuacji Ukraina stanie się wewnętrznie niestabilna i moim zdaniem może dojść do wojny domowej. Przeciwnicy rozmów z Rosjanami – których jest całe mnóstwo i w pełni ich rozumiem – staną w kontrze do tych, którzy będą chcieli kraj ocalić. To będzie rodziło kolejne tragedie tego narodu.

Komentując zaufanie do liderów, gość podcastu „Współrzędne Świata” podkreślił, że Zełenski jest cywilem, który dba o sukcesy, którymi może zachęcić politycznych partnerów za granicą do dalszej pomocy. Z kolei naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy gen. Walerij Załużny to wojskowy, który myśli przede wszystkim o swoich żołnierzach.

Damian Duda mówi również o trzecim mocnym graczu – czyli szefie ukraińskiego wywiadu wojskowego gen. Kyryle Budanowie. Do tej pory przeżył co najmniej 10 zamachów na swoje życie, a jego żona Marianna w listopadzie 2023 roku została otruta.

- Szef wywiadu wojskowego rozbudowuje również oddziały kinetyczne, to już nie są tylko agenci. Jeśli będzie chciał, to może podpalić nie tylko Rosję, jeśli przyniesie to korzyść dla Ukrainy – podkreśla.

Źródło: Radio ZET