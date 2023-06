Wysłannik Watykanu w Moskwie. Nie wiadomo, z kim spotka się Matteo Zuppi, ale jest jeden trop

Matteo Maria Zuppi, przewodniczący Konferencji episkopatu Włoch, jedzie do Moskwy. Watykańska wizyta u agresora rozpocznie się w środę 28 czerwca i potrwa do czwartku. Watykańskie media ani tamtejsze władze nie precyzują, z kim będzie rozmawiał Zuppi. Wiadomo tylko, że udaje się do Moskwy, by "zachęcać do gestów człowieczeństwa". Włoskie media dodają, że kardynałowi będzie towarzyszył urzędnik z Sekretariatu Stanu w Rosji.

Watykan wysyła kardynała do Moskwy. Dwudniowa wizyta rozpocznie się w środę

Z początkiem czerwca (5-6) Zuppi był już w Kijowie i spotkał się z Wołodymyrem Zełenskim. Był to pierwszy etap misji pokojowej, drugi będzie realizowany już w Rosji. - Przewodniczący włoskich biskupów, już w przeszłości mediator w sprawie porozumień w Mozambiku, ma w Moskwie przyczynić się do wspierania rozwiązania obecnej, tragicznej sytuacji i znalezienia sposobu na osiągnięcie sprawiedliwego pokoju - podają watykańskie dzienniki.

Aleksander Gruszko, Wiceminister Spraw Zagranicznych Rosji, komentując misję pokojową głowy Kościoła katolickiego, ocenił jedynie, że przez rosyjski rząd jest obserwowana "z zainteresowaniem i oczekiwaniem". Nie wiadomo, z kim Zuppi miałby się w Moskwie spotkać, ale niewykluczone, że będzie to patriarcha Cyryl. W niedalekiej przeszłości, po powrocie z Kijowa, w mediach kościelnych twierdził, że takie spotkanie jest "prawdopodobne".

W kontekście jego wizyty w Ukrainie wiadomo, że poza rozmową z Zełenskim, duchowny zatrzymał się także na modlitwę w Buczy - mieście, które z początkiem wojny trafiło na światowe nagłówki po masowej makabrze, której dokonali tam Rosjanie. Poza tym spotkał się z Dmytrem Lubinetsem, komisarzem ukraińskiego parlamentu ds. praw człowieka i członkami Rady Kościołów i Związków Wyznaniowych.

RadioZET.pl