"Za kilka dni będą tu wszyscy". Łukaszenka zabiera głos ws. wagnerowców

Jewgienij Prigożyn miał być na pokładzie prywatnego odrzutowca, który rozbił się w środę w obwodzie twerskim na północ od Moskwy. Szef Grupy Wagnera miał być jednym z 10 pasażerów, z których nikt nie przeżył katastrofy.

Dopiero 24 godziny po upadku maszyny głos w sprawie zabrał Władimir Putin, który złożył kondolencje rodzinom ofiar, ale dodał, że Prigożyn "popełniał błędy". W piątek katastrofę skomentował białoruski dyktator Alaksandr Łukaszenka.

Łukaszenka komentuje śmierć Prigożyna

Odrzucił on teorie, że za śmiercią szefa wagnerowców stoi gospodarz Kremla - poinformowała agencja AFP. - (Putin - red.) to osoba wyrachowana, bardzo spokojna, a nawet powolna w podejmowaniu decyzji w mniej skomplikowanych kwestiach. Nie mogę więc sobie wyobrazić, że Putin to zrobił i że jest temu winny. To byłoby zbyt trudne i skomplikowane, jeśli nawet byłoby to możliwe - stwierdził Łukaszenka, cytowany przez państwową agencję informacyjną Biełta.

Na terenie Białorusi nadal przebywa co najmniej kilka tysięcy wagnerowców. Od lipca zapełniali oni obozowisko w byłej bazie wojskowej Tsel w środkowej części kraju. W czwartek pojawiły się informacje, że teren ten pustoszeje, a najemnicy przenieśli się w inne miejsce lub wrócili do Rosji.

Łukaszenka w piątek powiedział również, co dalej z wagnerowcami na terenie Białorusi. - Wagnerowcy byli, są i będą na Białorusi, bez względu na to, jak bardzo niektórzy tego nie chcą. Z Prigożynem zbudowaliśmy system, jak najemnicy będą tu zlokalizowani - mówił.

Dyktator dodał: - I te obrazy z kosmosu (zdjęcia satelitarne - red.), że coś usuwamy... Po to usuwamy dodatkowe namioty, bo nie potrzebujemy ich aż tak dużo. Tutaj pozostaje rdzeń (najemników - red.). Ktoś pojechał na wakacje, ale ich numery telefonów i adresy są znane. Za kilka dni będą tu wszyscy, aż do 10 tys. osób.