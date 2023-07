Zacharowa komentuje awanturę w ministerstwie. Tak nazwała Kowalskiego

Głośnym echem odbiła się w mediach awantura, do jakiej doszło w czwartek w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa. Działacze AGROunii weszli do budynku i domagali się rozmowy z ministrem Robertem Telusem.

Zamiast niego na korytarzu pojawił się wówczas jego zastępca Janusz Kowalski, który wdał się w gorączkową kłótnię z szefem ruchu Michałem Kołodziejczakiem, a później także z innym przedstawicielem AGROunii. Nagrania z incydentów obiegły sieć. Na jednym z nich rolnik krzyczy do Kowalskiego, że "nie potrzebuje dopłat, a godnego życia", na co polityk pyta go: "Pan jest od Tuska?".

Zacharowa komentuje sceny z Ministerstwa Rolnictwa

Wideo zdobyło popularność nie tylko w polskim internecie. Dotarło też do Rosji, gdzie do przekazu zgodnego z linią Kremla wykorzystała je Maria Zacharowa. Na swoim profilu na Telegramie przytoczyła fragment rozmowy między Kowalskim a rolnikiem z AGROunii.

"Rolnik wyjaśnia w prostych słowach przedstawicielowi polskiego reżimu, że Warszawa uczestniczy w niszczeniu ich siły roboczej" - stwierdziła rzeczniczka rosyjskiego MSZ pod cytatem z rozmowy.

Jej zdaniem "rolnik wyraził to, co jest istotą obecnego okresu historycznego". Propagandystka nazwała także polski rząd "intrygantami", którzy "myślą o własnych korzyściach" i są "gotowi rzucić zdobycze cywilizacji".

Starcie Kowalskiego i Kołodziejczaka. "Jesteś głupszy niż myślałem"

Wpis Zacharowej dotarł już do samych zainteresowanych. Janusz Kowalski nazwał działaczy AGROunii "zielonymi ludzikami" Kołodziejczaka. "Kto finansuje i promuje tych zadymiarzy, którzy zablokowali rozmowy ministra Roberta Telusa w sprawie eksportu polskiego drobiu na rynek ukraiński i chcieli zablokować 6,5 miliardów złotych dotacji dla polskich rolników" - napisał.

Wiceminister stwierdził, że ugrupowanie działa w interesie Kremla, który "jest wściekły, bo plan AGROunii się nie powiódł", a grupa protestujących miała "wtargnąć" do siedziby resortu, by "okupować budynek" i "by usłyszał o nich świat". "Na czele zadymiarzy obok Kołodziejczaka stał oskarżony o znęcanie się nad zwierzętami działacz partii Agrounia, który nie jest żadnym rolnikiem, jak go nazywa Kreml. Maski opadły" - podsumował.

Jego aktywność internetową skomentował wspomniany wyżej Kołodziejczak. Odpowiedź lidera AGROunii była krótka i dosadna. "Jesteś głupszy niż myślałem" - ocenił, oznaczając w poście Kowalskiego.

