Zarzuty federalne dla Donalda Trumpa. Ujawniono ich treść

Siedem zarzutów, jakie ma usłyszeć Donald Trump, są efektem śledztwa specjalnego prokuratora Jacka Smitha. Powołano go w listopadzie ubiegłego roku do prowadzenia sprawy niezależnie od prokuratury federalnej w obliczu ogłoszonej przez Trumpa kandydatury w wyborach prezydenckich 2024. Sprawa dotyczy setek niejawnych dokumentów, które Trump zabrał do swojej rezydencji i nie oddał mimo wielokrotnych prób odzyskania ich przez władze.

"Skorumpowana administracja (prezydenta USA Joe - red.) Bidena poinformowała moich prawników, że postawiono mi zarzuty, najwyraźniej z uwagi na oszustwo pudełkowe" - napisał Trump na swoim portalu społecznościowym TRUTH Social. "Jestem niewinnym człowiekiem!" - dodał. Poinformował też, że ma się stawić we wtorek w sądzie federalnym w Miami.

Trump ukrywał niejawne dokumenty?

Zarzuty nie zostały jeszcze ujawnione, ale według telewizji CNN i ABC były prezydent usłyszy siedem zarzutów w związku ze sprawą. "Washington Post" i "New York Times" donoszą, że były prezydent zostanie oskarżony m.in. o złamanie przepisów ustawy o szpiegostwie poprzez nielegalne przetrzymywania tajemnic państwowych związanych z obroną narodową, utrudnianie śledztwa i zmowę.

Z ujawnionych do tej pory szczegółów sprawy wynika, że Trump po zakończeniu swojej prezydentury zabrał do swojej posiadłości Mar-a-Lago na Florydzie dziesiątki pudełek z niejawnymi dokumentami. W tym te opatrzone najwyższymi klauzulami tajności.

Archiwa Narodowe dwukrotnie w ciągu wielu miesięcy zwracały się do Trumpa z prośbą o zwrot dokumentów, lecz były prezydent zwrócił im tylko ich część. W sierpniu przeprowadzona przez FBI rewizja w Mar-a-Lago skutkowała zarekwirowaniem kolejnej transzy dokumentów, choć nie jest jasne, czy były to wszystkie akta.

W ostatnich tygodniach przecieki ze śledztwa wskazywały, że współpracownicy Trumpa zeznawali, że na polecenie Trumpa pomagali ukryć część dokumentów przed władzami.

Trump publicznie tłumaczył, że miał uprawnienia, by samodzielnie odtajnić dokumenty i robił to "automatycznie", choć jego prawnicy nie stosowali tego argumentu w sądzie. Media podawały też, że śledczy otrzymali też taśmę z zapisem wywiadu byłego prezydenta, w którym opisuje posiadany przez niego dokument Pentagonu dotyczący potencjalnego ataku na Iran. Na taśmie Trump stwierdził, że dokument wciąż jest objęty klauzulą niejawności.

Zarzuty dla Donalda Trumpa

Donald Trump został pierwszym w historii byłym prezydentem, który otrzymał zarzuty federalne, choć już w kwietniu został postawiony w stan oskarżenia przez prokuraturę stanu Nowy Jork. Władze stanowe postawiły mu 34 zarzuty o fałszowanie dokumentacji biznesowej, w sprawie związanej z zapłatą aktorce porno Stormy Daniels pieniędzy za milczenie na temat ich rzekomych intymnych kontaktów.

Osobne śledztwa przeciwko byłemu prezydentowi prowadzi też prokuratura stanowa w Georgii w związku z naciskami Trumpa na lokalne władze, by odwrócić wynik wyborów w 2020 r. Ponadto Jack Smith prowadzi też dochodzenie skupione wokół działań Trumpa zmierzających do unieważnienia wyborów i związanych ze szturmem na Kapitol 6 stycznia 2021 roku.

Tymczasem inny specjalnie powołany prokurator, Robert Hur, wciąż prowadzi śledztwo w sprawie mniejszej liczby dokumentów niejawnych, które odnaleziono w domach i biurze prezydenta Joe Bidena. Dokumenty pochodziły głównie z okresu, kiedy Biden był wiceprezydentem w administracji Baracka Obamy.

RadioZET.pl/PAP - Oskar Górzyński