Zaskakujące spotkanie w Watykanie. Topowy generał USA rozmawiał z papieżem

Generał Mark Milley w drodze powrotnej relacjonował, że papież Franciszek jest „oczywiście bardzo zaniepokojony setkami tysięcy zabitych i rannych oraz niewinnymi cywilami, którzy zginęli” podczas wojny w Ukrainie.

- Był bardzo zainteresowany moimi opiniami na temat stanu wojny oraz ludzkiej tragedii, która rozgrywa się na Ukrainie – dodał przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów USA, który we wrześniu kończy swoją 4-letnią kadencję.

Papież spotkał się z głównym amerykańskim generałem

Agencja AFP przypomniała, że gen. Milley odegrał kluczową rolę w wysiłkach na rzecz dozbrojenia Ukrainy po pełnoskalowej inwazji Rosji. Wojskowy, prywatnie praktykujący katolik, mówił, że z papieżem rozmawiał także o innych tematach, w tym „dużo o Afryce”.

- Dogłębna wiedza 86-letniego papieża o wydarzeniach na świecie jest imponująca. Samo bycie tam (w Watykanie - red.), możliwość porozmawiania z nim o bieżących sprawach było prawdziwym przywilejem - powiedział Milley.

Papież Franciszek regularnie wzywa do pokoju na Ukrainie, ale unika jednoznacznego potępienia Rosji. W czerwcu 2022 r. zaledwie kilka tygodni po inwazji jego wysłannik odwiedził Moskwę i rozmawiał z Kremlem.

Z kolei w listopadzie ubiegłego roku gen. Milley w wystąpieniu w Nowym Jorku wyraził opinię, że Ukraina prawdopodobnie nie będzie w stanie zwyciężyć militarnie, a zbliżająca się zima, to dobra okazja do rozpoczęcia negocjacji z Rosją. - Kiedy nadarza się okazja do negocjacji, kiedy można osiągnąć pokój, wykorzystaj ją. Wykorzystaj ten moment - oświadczył wówczas gen. Milley.

PAP - Sylwia Wysocka