Zełenski dymisjonuje ministra obrony Ukrainy. "Potrzeba nowego podejścia"

Wołodymyr Zełenski podjął decyzję o odwołaniu ministra obrony Ukrainy Ołeksija Reznikowa. Prezydent przekazał tę informację za pośrednictwem swoich kanałów społecznościowych.

"Podjąłem decyzję o zmianie na stanowisku ministra obrony Ukrainy. Ołeksij Reznikow ma za sobą już ponad 550 dni wojny na pełną skalę. Uważam, że ministerstwo potrzebuje nowego podejścia i nowych formatów współpracy - zarówno z wojskowymi, jak i ze społeczeństwem" - powiedział Zełenski w wieczornym wystąpieniu wideo.

Ukraina. Zełenski dymisjonuje ministra obrony

Zarekomendował też parlamentowi jego potencjalnego następcę. - Na czele ministerstwa powinien stanąć Rustem Umerow. Rada Najwyższa (parlament Ukrainy – red.) dobrze go zna i Umerow nie potrzebuje dodatkowej prezentacji. Oczekuję, że parlament poprze tę kandydaturę - oznajmił prezydent Ukrainy.

Decyzja ukraińskiego przywódcy potwierdza wcześniejsze doniesienia tamtejszych mediów. Prognozowały one, że Reznikow zostanie ambasadorem Ukrainy w Londynie. Minister obrony nie potwierdzał tych doniesień ani im nie zaprzeczał. W wywiadzie dla agencji Ukrinform opublikowanym w niedzielę oświadczył, że "wszystkie decyzje co do ministerstwa obrony i MSZ podejmuje prezydent".

Reznikow stał na czele ministerstwa obrony Ukrainy od listopada 2021 roku. Wcześniej był wicepremierem ds. reintegracji terytoriów tymczasowo okupowanych.